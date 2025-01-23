https://ria.ru/20250123/rogov-1995060355.html
Рогов призвал Трампа не вести себя с Россией как второй Байден
Рогов призвал Трампа не вести себя с Россией как второй Байден - РИА Новости, 23.01.2025
Рогов призвал Трампа не вести себя с Россией как второй Байден
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:37:00+03:00
2025-01-23T02:37:00+03:00
2025-01-23T02:37:00+03:00
россия
владимир рогов
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_15243b1e9c5d5d9c805f5f6d48017c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному диалогу с Россией, а не использовать язык ультиматумов, как это делал его предшественник Джо Байден. Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "Я очень надеюсь, что Трамп достаточно быстро перейдет к конкретике и конструктивному диалогу с Россией, а не будет использовать язык ультиматумов, превращаясь во второго Байдена", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, язык ультиматумов – это не тот язык, на котором нужно обращаться к России и к ее национальному лидеру. "Ультиматум - это дорога в никуда, которая ни к чему здравому и созидательному не приведет", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20250117/rogov-1994228428.html
https://ria.ru/20250116/rogov-1993944933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b0885186b42fb0b2a1b4fd4ebdf9680.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир рогов, дональд трамп, джо байден
Россия, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Джо Байден
Рогов призвал Трампа не вести себя с Россией как второй Байден
Рогов: Трамп должен перейти к диалогу, а не превращаться во второго Байдена
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному диалогу с Россией, а не использовать язык ультиматумов, как это делал его предшественник Джо Байден.
Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
"Я очень надеюсь, что Трамп достаточно быстро перейдет к конкретике и конструктивному диалогу с Россией, а не будет использовать язык ультиматумов, превращаясь во второго Байдена", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, язык ультиматумов – это не тот язык, на котором нужно обращаться к России и к ее национальному лидеру.
"Ультиматум - это дорога в никуда, которая ни к чему здравому и созидательному не приведет", - подчеркнул Рогов.