https://ria.ru/20250123/rogov-1995060355.html

Рогов призвал Трампа не вести себя с Россией как второй Байден

Рогов призвал Трампа не вести себя с Россией как второй Байден - РИА Новости, 23.01.2025

Рогов призвал Трампа не вести себя с Россией как второй Байден

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному... РИА Новости, 23.01.2025

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2025-01-23T02:37:00+03:00

россия

владимир рогов

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному диалогу с Россией, а не использовать язык ультиматумов, как это делал его предшественник Джо Байден. Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "Я очень надеюсь, что Трамп достаточно быстро перейдет к конкретике и конструктивному диалогу с Россией, а не будет использовать язык ультиматумов, превращаясь во второго Байдена", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, язык ультиматумов – это не тот язык, на котором нужно обращаться к России и к ее национальному лидеру. "Ультиматум - это дорога в никуда, которая ни к чему здравому и созидательному не приведет", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20250117/rogov-1994228428.html

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россия, владимир рогов, дональд трамп, джо байден