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РЭЦ опубликовал календарь выставок и миссий на 2025 год - РИА Новости, 23.01.2025
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11:23 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/rets-1995096674.html
РЭЦ опубликовал календарь выставок и миссий на 2025 год
РЭЦ опубликовал календарь выставок и миссий на 2025 год - РИА Новости, 23.01.2025
РЭЦ опубликовал календарь выставок и миссий на 2025 год
График международных выставок и бизнес-миссий на 2025 год опубликован на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт", при поддержке... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:23:00+03:00
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экономика
россия
индонезия
вьетнам
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. График международных выставок и бизнес-миссий на 2025 год опубликован на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт", при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) отечественные компании могут участвовать в мероприятиях, проходящих в Индонезии, Вьетнаме, Египте, Турции, ОАЭ, Монголии и других странах под национальным брендом "Сделано в России", сообщает центр."За последние пять лет при поддержке РЭЦ свыше 4 тысяч компаний приняли участие в 185 международных выставках и деловых миссиях. Общая сумма заключенных контрактов превысила 80 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Выставки и бизнес-миссии являются одними из наиболее эффективных инструментов для продвижения продукции на зарубежных рынках. Для начинающих экспортеров участие в подобных мероприятия - это опыт презентации продукции на международном уровне, возможность для установления контактов с зарубежными партнерами и знакомства с актуальными трендами мировой индустрии. Для уже опытных экспортеров - развитие профессиональной сети и расширение горизонтов бизнеса.РЭЦ предлагает российским компаниям участие в мероприятиях, охватывающих ключевые отрасли: АПК, машиностроение, химическую, медицинскую, нефтегазовую и нефтехимическую промышленность, а также IT-сектор.Для удобства поиска на главной странице сервиса "Мероприятия" все события представлены в хронологическом порядке. Удобная система фильтров позволяет почти мгновенно найти подходящее мероприятие по названию, дате, стране, отрасли и целевому рынку. Подробная информация о каждом мероприятии, включая отраслевую принадлежность, сроки проведения и регистрации, а также условия софинансирования расходов, доступна на отдельной странице.Участие в коллективном стенде "Сделано в России" на зарубежных выставках предполагает софинансирование расходов на аренду площади, застройку стенда, доставку экспонатов, а также поддержку в организации деловых встреч. Поддержка предоставляется компаниям, зарегистрированным в РФ и не имеющим налоговых задолженностей.
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экономика, россия, индонезия, вьетнам
Экономика, Россия, Индонезия, Вьетнам
РЭЦ опубликовал календарь выставок и миссий на 2025 год

РЭЦ опубликовал календарь выставок и миссий на 2025 г на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. График международных выставок и бизнес-миссий на 2025 год опубликован на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт", при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) отечественные компании могут участвовать в мероприятиях, проходящих в Индонезии, Вьетнаме, Египте, Турции, ОАЭ, Монголии и других странах под национальным брендом "Сделано в России", сообщает центр.
"За последние пять лет при поддержке РЭЦ свыше 4 тысяч компаний приняли участие в 185 международных выставках и деловых миссиях. Общая сумма заключенных контрактов превысила 80 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Выставки и бизнес-миссии являются одними из наиболее эффективных инструментов для продвижения продукции на зарубежных рынках. Для начинающих экспортеров участие в подобных мероприятия - это опыт презентации продукции на международном уровне, возможность для установления контактов с зарубежными партнерами и знакомства с актуальными трендами мировой индустрии. Для уже опытных экспортеров - развитие профессиональной сети и расширение горизонтов бизнеса.
РЭЦ предлагает российским компаниям участие в мероприятиях, охватывающих ключевые отрасли: АПК, машиностроение, химическую, медицинскую, нефтегазовую и нефтехимическую промышленность, а также IT-сектор.
Для удобства поиска на главной странице сервиса "Мероприятия" все события представлены в хронологическом порядке. Удобная система фильтров позволяет почти мгновенно найти подходящее мероприятие по названию, дате, стране, отрасли и целевому рынку. Подробная информация о каждом мероприятии, включая отраслевую принадлежность, сроки проведения и регистрации, а также условия софинансирования расходов, доступна на отдельной странице.
Участие в коллективном стенде "Сделано в России" на зарубежных выставках предполагает софинансирование расходов на аренду площади, застройку стенда, доставку экспонатов, а также поддержку в организации деловых встреч. Поддержка предоставляется компаниям, зарегистрированным в РФ и не имеющим налоговых задолженностей.
Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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