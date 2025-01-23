https://ria.ru/20250123/rets-1995096674.html

РЭЦ опубликовал календарь выставок и миссий на 2025 год

РЭЦ опубликовал календарь выставок и миссий на 2025 год - РИА Новости, 23.01.2025

РЭЦ опубликовал календарь выставок и миссий на 2025 год

График международных выставок и бизнес-миссий на 2025 год опубликован на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт", при поддержке... РИА Новости, 23.01.2025

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2025-01-23T11:23:00+03:00

2025-01-23T11:23:00+03:00

экономика

россия

индонезия

вьетнам

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. График международных выставок и бизнес-миссий на 2025 год опубликован на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт", при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) отечественные компании могут участвовать в мероприятиях, проходящих в Индонезии, Вьетнаме, Египте, Турции, ОАЭ, Монголии и других странах под национальным брендом "Сделано в России", сообщает центр."За последние пять лет при поддержке РЭЦ свыше 4 тысяч компаний приняли участие в 185 международных выставках и деловых миссиях. Общая сумма заключенных контрактов превысила 80 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Выставки и бизнес-миссии являются одними из наиболее эффективных инструментов для продвижения продукции на зарубежных рынках. Для начинающих экспортеров участие в подобных мероприятия - это опыт презентации продукции на международном уровне, возможность для установления контактов с зарубежными партнерами и знакомства с актуальными трендами мировой индустрии. Для уже опытных экспортеров - развитие профессиональной сети и расширение горизонтов бизнеса.РЭЦ предлагает российским компаниям участие в мероприятиях, охватывающих ключевые отрасли: АПК, машиностроение, химическую, медицинскую, нефтегазовую и нефтехимическую промышленность, а также IT-сектор.Для удобства поиска на главной странице сервиса "Мероприятия" все события представлены в хронологическом порядке. Удобная система фильтров позволяет почти мгновенно найти подходящее мероприятие по названию, дате, стране, отрасли и целевому рынку. Подробная информация о каждом мероприятии, включая отраслевую принадлежность, сроки проведения и регистрации, а также условия софинансирования расходов, доступна на отдельной странице.Участие в коллективном стенде "Сделано в России" на зарубежных выставках предполагает софинансирование расходов на аренду площади, застройку стенда, доставку экспонатов, а также поддержку в организации деловых встреч. Поддержка предоставляется компаниям, зарегистрированным в РФ и не имеющим налоговых задолженностей.

https://ria.ru/20250123/podderzhka-1995091417.html

россия

индонезия

вьетнам

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экономика, россия, индонезия, вьетнам