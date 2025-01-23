Раввин рассказал, что случилось с евреями, уехавшими из России в начале СВО
Раввин Борода: евреи, уехавшие из России в Израиль в начале СВО, вернулись
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Евреи, уехавшие в Израиль в начале специальной военной операции, вернулись, рассказал на пресс-конференции президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
"Многие люди уезжают в Израиль, чтобы просто получить израильское гражданство, и после этого возвращаются в Россию. Мы не констатируем какое-то уменьшение евреев в России, мы его не видим. Мы видим, что есть отъезд, получение гражданства и возвращение. Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехали, и по факту все вернулись. Потом были события в Израиле, связанные с 7 октября, с открытой войной с ХАМАС. И я бы сказал, что в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало в начале СВО", — сказал Борода.
Раввин подчеркнул, что община старается делать максимум для того, чтобы евреи хорошо чувствовали себя в России в духовном плане, чтобы ощущали поддержку, "это их в том числе привлекает сюда".