https://ria.ru/20250123/ravvin-1995151158.html

Раввин рассказал, что случилось с евреями, уехавшими из России в начале СВО

Раввин рассказал, что случилось с евреями, уехавшими из России в начале СВО - РИА Новости, 23.01.2025

Раввин рассказал, что случилось с евреями, уехавшими из России в начале СВО

Евреи, уехавшие в Израиль в начале специальной военной операции, вернулись, рассказал на пресс-конференции президент Федерации еврейских общин России раввин... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:35:00+03:00

2025-01-23T15:35:00+03:00

2025-01-23T19:58:00+03:00

религия

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религия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Евреи, уехавшие в Израиль в начале специальной военной операции, вернулись, рассказал на пресс-конференции президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода."Многие люди уезжают в Израиль, чтобы просто получить израильское гражданство, и после этого возвращаются в Россию. Мы не констатируем какое-то уменьшение евреев в России, мы его не видим. Мы видим, что есть отъезд, получение гражданства и возвращение. Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехали, и по факту все вернулись. Потом были события в Израиле, связанные с 7 октября, с открытой войной с ХАМАС. И я бы сказал, что в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало в начале СВО", — сказал Борода. Раввин подчеркнул, что община старается делать максимум для того, чтобы евреи хорошо чувствовали себя в России в духовном плане, чтобы ощущали поддержку, "это их в том числе привлекает сюда".

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Никита Бизин

россия, израиль, религия