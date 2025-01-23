Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил возможность проведения расследования против Байдена - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/rassledovanie-1995065611.html
Трамп не исключил возможность проведения расследования против Байдена
Трамп не исключил возможность проведения расследования против Байдена - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп не исключил возможность проведения расследования против Байдена
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не исключил возможность проведения конгрессом расследования против бывшего американского лидера Джо... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:55:00+03:00
2025-01-23T05:55:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_6a40afab981c896a7f1f0e71cd57d135.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не исключил возможность проведения конгрессом расследования против бывшего американского лидера Джо Байдена. В ходе интервью, главу Белого дома спросили, следует ли конгрессу США провести расследование против Байдена после его ухода с поста президент. "Ну, я не знаю", - отметил Трамп. При этом нынешний американский лидер прямо заявил, что "все деньги" шли к Байдену, не став приводить подробности. Трамп также выразил сожаление в связи с решением Байдена не издавать указ о помиловании самого себя перед уходом. "Знаете, забавная вещь, но может, прискорбная вещь в том, что он не помиловал самого себя", - добавил политик.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995063978.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995064740.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0e3778ac9e52bb5be9d391a1ccc9140c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп не исключил возможность проведения расследования против Байдена

Трамп не исключил возможность проведения расследования конгресса против Байдена

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не исключил возможность проведения конгрессом расследования против бывшего американского лидера Джо Байдена.
В ходе интервью, главу Белого дома спросили, следует ли конгрессу США провести расследование против Байдена после его ухода с поста президент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил, что в США находятся тысячи террористов и десятки тысяч убийц
05:14
"Ну, я не знаю", - отметил Трамп.
При этом нынешний американский лидер прямо заявил, что "все деньги" шли к Байдену, не став приводить подробности.
Трамп также выразил сожаление в связи с решением Байдена не издавать указ о помиловании самого себя перед уходом.
"Знаете, забавная вещь, но может, прискорбная вещь в том, что он не помиловал самого себя", - добавил политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов
05:33
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала