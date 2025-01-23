https://ria.ru/20250123/rassledovanie-1995065611.html

Трамп не исключил возможность проведения расследования против Байдена

Трамп не исключил возможность проведения расследования против Байдена - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп не исключил возможность проведения расследования против Байдена

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не исключил возможность проведения конгрессом расследования против бывшего американского лидера Джо... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:55:00+03:00

2025-01-23T05:55:00+03:00

2025-01-23T05:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News не исключил возможность проведения конгрессом расследования против бывшего американского лидера Джо Байдена. В ходе интервью, главу Белого дома спросили, следует ли конгрессу США провести расследование против Байдена после его ухода с поста президент. "Ну, я не знаю", - отметил Трамп. При этом нынешний американский лидер прямо заявил, что "все деньги" шли к Байдену, не став приводить подробности. Трамп также выразил сожаление в связи с решением Байдена не издавать указ о помиловании самого себя перед уходом. "Знаете, забавная вещь, но может, прискорбная вещь в том, что он не помиловал самого себя", - добавил политик.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995063978.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995064740.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп