https://ria.ru/20250123/pvo-1995227273.html

Над четырьмя российскими регионами сбили около 50 беспилотников ВСУ

Над четырьмя российскими регионами сбили около 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025

Над четырьмя российскими регионами сбили около 50 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.01.2025

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белгородская область

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

брянская область

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны."Двадцать третьего января в период с 19:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 37 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

курская область

брянская область

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, брянская область, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)