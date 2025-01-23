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Над четырьмя российскими регионами сбили около 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 23.01.2025 (обновлено: 23:02 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/pvo-1995227273.html
Над четырьмя российскими регионами сбили около 50 беспилотников ВСУ
Над четырьмя российскими регионами сбили около 50 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
Над четырьмя российскими регионами сбили около 50 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:41:00+03:00
2025-01-23T23:02:00+03:00
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
брянская область
республика крым
безопасность
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны.&quot;Двадцать третьего января в период с 19:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 37 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области&quot;, — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
курская область
брянская область
республика крым
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, брянская область, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Брянская область, Республика Крым, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над четырьмя российскими регионами сбили около 50 беспилотников ВСУ

ПВО сбила 49 дронов ВСУ над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать третьего января в период с 19:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов: 37 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьБрянская областьРеспублика КрымБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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