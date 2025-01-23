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Путин поручил проверить состояние танкерного флота России - РИА Новости, 23.01.2025
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17:29 23.01.2025 (обновлено: 17:44 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/putin-1995185971.html
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России - РИА Новости, 23.01.2025
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:29:00+03:00
2025-01-23T17:44:00+03:00
владимир путин
россия
виталий савельев
керченский пролив
черное море
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. &quot;Виталий Геннадьевич (Савельев. — Прим. ред.), просьба несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, &lt;...&gt; проверить состояние танкерного флота&quot;, — сказал российский лидер.Кроме того, глава государства распорядился провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море. Путин проводит совещание с членами правительства России. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оттуда эвакуировали в общей сложности 27 моряков, один из них погиб.По данным Минтранса России, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме танкера "Волгонефть-239", остающегося на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Сейчас в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы.
https://ria.ru/20250123/anapa-1995167754.html
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россия
керченский пролив
черное море
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владимир путин, россия, виталий савельев, керченский пролив, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе
Владимир Путин, Россия, Виталий Савельев, Керченский пролив, Черное море, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России

Путин поручил Савельеву организовать проверку состояния танкерного флота РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России.
«

"Виталий Геннадьевич (Савельев. — Прим. ред.), просьба несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, <...> проверить состояние танкерного флота", — сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства распорядился провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море.
Путин проводит совещание с членами правительства России. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.
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Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оттуда эвакуировали в общей сложности 27 моряков, один из них погиб.
По данным Минтранса России, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Десятого января из трещины на корме танкера "Волгонефть-239", остающегося на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Сейчас в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы.
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Владимир ПутинРоссияВиталий СавельевКерченский проливЧерное мореКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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