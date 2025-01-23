https://ria.ru/20250123/putin-1995185971.html

Путин поручил проверить состояние танкерного флота России

Путин поручил проверить состояние танкерного флота России - РИА Новости, 23.01.2025

Путин поручил проверить состояние танкерного флота России

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:29:00+03:00

2025-01-23T17:29:00+03:00

2025-01-23T17:44:00+03:00

владимир путин

россия

виталий савельев

керченский пролив

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995184377_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_936665a99c3cbc1d1760a17f95cde92f.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. "Виталий Геннадьевич (Савельев. — Прим. ред.), просьба несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, <...> проверить состояние танкерного флота", — сказал российский лидер.Кроме того, глава государства распорядился провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море. Путин проводит совещание с членами правительства России. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оттуда эвакуировали в общей сложности 27 моряков, один из них погиб.По данным Минтранса России, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме танкера "Волгонефть-239", остающегося на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Сейчас в четырех танках судна находится около 1,5 тысячи тонн мазута, его перекачивают в герметичные битумовозы.

https://ria.ru/20250123/anapa-1995167754.html

https://ria.ru/20250123/plyazhi-1995185697.html

россия

керченский пролив

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, виталий савельев, керченский пролив, черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе