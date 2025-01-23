https://ria.ru/20250123/putin-1995180638.html

Путин попросил Савельева доложить о ликвидации последствий ЧП в Черном море

Путин попросил Савельева доложить о ликвидации последствий ЧП в Черном море - РИА Новости, 23.01.2025

Путин попросил Савельева доложить о ликвидации последствий ЧП в Черном море

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Виталия Савельева доложить о ходе ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:08:00+03:00

2025-01-23T17:08:00+03:00

2025-01-23T17:30:00+03:00

владимир путин

черное море

россия

керченский пролив

виталий савельев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Виталия Савельева доложить о ходе ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря."У нас сегодня с вами вопрос о результатах и о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности, но прежде, конечно, несколько актуальных и важных текущих вопросов. И первый из них – это о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Чёрном море. Пожалуйста, Виталий Геннадьевич, я вас просил заняться этим вплотную. Знаю, что вы и на месте бываете, и работу соответствующим образом уже организовали", - сказал Путин на совещании с членами кабмина в режиме ВКС и спросил, как идет работа сегодня.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250114/mazut-1993734318.html

черное море

россия

керченский пролив

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владимир путин, черное море, россия, керченский пролив, виталий савельев, крушение двух танкеров в керченском проливе