https://ria.ru/20250123/putin-1995178806.html
Путин участвует в совещании с членами правительства. Трансляция
Путин участвует в совещании с членами правительства. Трансляция - РИА Новости, 23.01.2025
Путин участвует в совещании с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в совещании с членами правительства. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:02:00+03:00
2025-01-23T17:02:00+03:00
2025-01-23T17:02:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в совещании с членами правительства.
россия
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Путин на совещании с членами Правительства РФ
Путин на совещании с членами Правительства РФ
2025-01-23T17:02
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РИА Новости
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин участвует в совещании с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в совещании с членами правительства.
2025-01-23T17:02
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PT52M44S
Путин участвует в совещании с членами правительства. Трансляция
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Президент России Владимир Путин принимает участие в совещании с членами правительства.