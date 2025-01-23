https://ria.ru/20250123/putin-1995173338.html

Путин покинул заседание АСИ из-за международного телефонного звонка

Путин покинул заседание АСИ из-за международного телефонного звонка - РИА Новости, 23.01.2025

Путин покинул заседание АСИ из-за международного телефонного звонка

Президент России Владимир Путин временно покинул заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за срочного телефонного звонка. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:46:00+03:00

2025-01-23T16:46:00+03:00

2025-01-23T18:18:00+03:00

политика

россия

владимир путин

сша

дмитрий песков

дональд трамп

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин временно покинул заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за срочного телефонного звонка."Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана", — предупредил Путин в завершение своего вступительного слова.Он попросил участников заседания продолжать обсуждение и пообещал вернуться на свое рабочее место после звонка.Путин также пообещал после международного разговора созвониться с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Есть один технический вопросик, хотел бы с вами обсудить", — сказал глава государства на заседании набсовета АСИ.Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор. " Сразу скажу вам, это не тот разговор, но не менее важный для нас", — сказал Песков, подразумевая возможные домыслы о контактах Путина с президентом США Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250122/putin-1994989611.html

https://ria.ru/20250123/asi-1995140499.html

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"Вынужден буду отойти": Путин покинул ненадолго заседание из-за международного разговора "Вынужден буду отойти": Путин покинул ненадолго заседание из-за международного разговора 2025-01-23T16:46 true PT0M36S

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политика, россия, владимир путин, сша, дмитрий песков, дональд трамп, агентство стратегических инициатив (аси)