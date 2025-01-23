Рейтинг@Mail.ru
Путин покинул заседание АСИ из-за международного телефонного звонка - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 23.01.2025 (обновлено: 18:18 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/putin-1995173338.html
Путин покинул заседание АСИ из-за международного телефонного звонка
Путин покинул заседание АСИ из-за международного телефонного звонка - РИА Новости, 23.01.2025
Путин покинул заседание АСИ из-за международного телефонного звонка
Президент России Владимир Путин временно покинул заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за срочного телефонного звонка. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:46:00+03:00
2025-01-23T18:18:00+03:00
политика
россия
владимир путин
сша
дмитрий песков
дональд трамп
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995172859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_869fbb94c572839a87337846d300c0bb.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин временно покинул заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за срочного телефонного звонка."Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана", — предупредил Путин в завершение своего вступительного слова.Он попросил участников заседания продолжать обсуждение и пообещал вернуться на свое рабочее место после звонка.Путин также пообещал после международного разговора созвониться с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Есть один технический вопросик, хотел бы с вами обсудить", — сказал глава государства на заседании набсовета АСИ.Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор. " Сразу скажу вам, это не тот разговор, но не менее важный для нас", — сказал Песков, подразумевая возможные домыслы о контактах Путина с президентом США Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20250122/putin-1994989611.html
https://ria.ru/20250123/asi-1995140499.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Вынужден буду отойти": Путин покинул ненадолго заседание из-за международного разговора
"Вынужден буду отойти": Путин покинул ненадолго заседание из-за международного разговора
2025-01-23T16:46
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995172859_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_744099b0c7d3dababb9425191386f55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, сша, дмитрий песков, дональд трамп, агентство стратегических инициатив (аси)
Политика, Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин покинул заседание АСИ из-за международного телефонного звонка

Путин отошел с заседания АСИ из-за международного телефонного разговора

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин временно покинул заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за срочного телефонного звонка.
"Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана", — предупредил Путин в завершение своего вступительного слова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Путин проведет заседание набсовета АСИ по продвижению новых проектов
22 января, 15:12
Он попросил участников заседания продолжать обсуждение и пообещал вернуться на свое рабочее место после звонка.
Путин также пообещал после международного разговора созвониться с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Есть один технический вопросик, хотел бы с вами обсудить", — сказал глава государства на заседании набсовета АСИ.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в середине дня проведет международный телефонный разговор. " Сразу скажу вам, это не тот разговор, но не менее важный для нас", — сказал Песков, подразумевая возможные домыслы о контактах Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной повестки в регионах
Вчера, 15:07
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСШАДмитрий ПесковДональд ТрампАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала