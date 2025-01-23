Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/putin-1995172991.html
Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии
Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии - РИА Новости, 23.01.2025
Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии
Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) уделить особое внимание вопросам формирования здоровой среды в населенных пунктах... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:43:00+03:00
2025-01-23T16:43:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990351418_167:0:2967:1575_1920x0_80_0_0_3d31b85f9e8b60b3087a4a0e6cbb1a02.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) уделить особое внимание вопросам формирования здоровой среды в населенных пунктах страны, отметив, что именно это должно быть конечным результатом разных направлений работы АСИ в области экологии. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи провел заседание наблюдательного совета АСИ. Среди докладчиков был заместитель гендиректора АСИ Георгий Белозеров, который рассказал о проектах агентства в области экологии и климата. "Я посмотрел направления вашей работы... Адаптация территорий к климатическим изменениям, сохранение экосистем и преумножение богатств природы, раскрытие потенциала экономики природы. Все важно. Но, конечно, конечным результатом всей этой работы - во всяком случае, таким зримым и очень важным для граждан - является формирование здоровой среды в населенных пунктах. Я просил бы обратить на это особое внимание", - обратился Путин к участникам заседания.
https://ria.ru/20241205/putin-1987570864.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990351418_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_9c3cbb3fab46af55809e40390a824f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии

Путин призвал АСИ уделить особое внимание вопросам формирования здоровой среды

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) уделить особое внимание вопросам формирования здоровой среды в населенных пунктах страны, отметив, что именно это должно быть конечным результатом разных направлений работы АСИ в области экологии.
Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи провел заседание наблюдательного совета АСИ. Среди докладчиков был заместитель гендиректора АСИ Георгий Белозеров, который рассказал о проектах агентства в области экологии и климата.
"Я посмотрел направления вашей работы... Адаптация территорий к климатическим изменениям, сохранение экосистем и преумножение богатств природы, раскрытие потенциала экономики природы. Все важно. Но, конечно, конечным результатом всей этой работы - во всяком случае, таким зримым и очень важным для граждан - является формирование здоровой среды в населенных пунктах. Я просил бы обратить на это особое внимание", - обратился Путин к участникам заседания.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин призвал не прикрываться проблемами при принятии решений по экологии
5 декабря 2024, 16:56
 
РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала