https://ria.ru/20250123/putin-1995172991.html
Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии
Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии - РИА Новости, 23.01.2025
Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии
Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) уделить особое внимание вопросам формирования здоровой среды в населенных пунктах... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:43:00+03:00
2025-01-23T16:43:00+03:00
2025-01-23T16:43:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) уделить особое внимание вопросам формирования здоровой среды в населенных пунктах страны, отметив, что именно это должно быть конечным результатом разных направлений работы АСИ в области экологии. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи провел заседание наблюдательного совета АСИ. Среди докладчиков был заместитель гендиректора АСИ Георгий Белозеров, который рассказал о проектах агентства в области экологии и климата. "Я посмотрел направления вашей работы... Адаптация территорий к климатическим изменениям, сохранение экосистем и преумножение богатств природы, раскрытие потенциала экономики природы. Все важно. Но, конечно, конечным результатом всей этой работы - во всяком случае, таким зримым и очень важным для граждан - является формирование здоровой среды в населенных пунктах. Я просил бы обратить на это особое внимание", - обратился Путин к участникам заседания.
https://ria.ru/20241205/putin-1987570864.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии
Путин призвал АСИ уделить особое внимание вопросам формирования здоровой среды