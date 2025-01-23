https://ria.ru/20250123/putin-1995172991.html

Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии

Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии - РИА Новости, 23.01.2025

Путин попросил АСИ уделить особое внимание вопросам экологии

Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) уделить особое внимание вопросам формирования здоровой среды в населенных пунктах... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:43:00+03:00

2025-01-23T16:43:00+03:00

2025-01-23T16:43:00+03:00

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) уделить особое внимание вопросам формирования здоровой среды в населенных пунктах страны, отметив, что именно это должно быть конечным результатом разных направлений работы АСИ в области экологии. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи провел заседание наблюдательного совета АСИ. Среди докладчиков был заместитель гендиректора АСИ Георгий Белозеров, который рассказал о проектах агентства в области экологии и климата. "Я посмотрел направления вашей работы... Адаптация территорий к климатическим изменениям, сохранение экосистем и преумножение богатств природы, раскрытие потенциала экономики природы. Все важно. Но, конечно, конечным результатом всей этой работы - во всяком случае, таким зримым и очень важным для граждан - является формирование здоровой среды в населенных пунктах. Я просил бы обратить на это особое внимание", - обратился Путин к участникам заседания.

https://ria.ru/20241205/putin-1987570864.html

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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)