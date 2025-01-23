https://ria.ru/20250123/putin-1995170410.html

Путин прокомментировал сотрудничество с иностранными партнерами

Путин прокомментировал сотрудничество с иностранными партнерами - РИА Новости, 23.01.2025

Путин прокомментировал сотрудничество с иностранными партнерами

Сотрудничество с иностранными партнерами в области технологий не должно вести к переезду инженерных центров и производств РФ за рубеж, заявил президент России... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:31:00+03:00

2025-01-23T16:31:00+03:00

2025-01-23T16:32:00+03:00

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудничество с иностранными партнерами в области технологий не должно вести к переезду инженерных центров и производств РФ за рубеж, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг в режиме видеоконференции провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). "Сотрудничество с иностранными партнерами в области технологий - очень важное направление, но я уже так вскользь сказал об этом, хотел бы ещё раз повторить: оно ни в коем случае, даже с учетом специфики сегодняшнего дня, ни в коем случае это не должно вести к переезду инженерных центров, наших технологических производств и вообще производств за рубеж", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241202/putin-1986930843.html

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2025

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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)