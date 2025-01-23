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Путин прокомментировал сотрудничество с иностранными партнерами - РИА Новости, 23.01.2025
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16:31 23.01.2025 (обновлено: 16:32 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/putin-1995170410.html
Путин прокомментировал сотрудничество с иностранными партнерами
Путин прокомментировал сотрудничество с иностранными партнерами - РИА Новости, 23.01.2025
Путин прокомментировал сотрудничество с иностранными партнерами
Сотрудничество с иностранными партнерами в области технологий не должно вести к переезду инженерных центров и производств РФ за рубеж, заявил президент России... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:31:00+03:00
2025-01-23T16:32:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудничество с иностранными партнерами в области технологий не должно вести к переезду инженерных центров и производств РФ за рубеж, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг в режиме видеоконференции провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). "Сотрудничество с иностранными партнерами в области технологий - очень важное направление, но я уже так вскользь сказал об этом, хотел бы ещё раз повторить: оно ни в коем случае, даже с учетом специфики сегодняшнего дня, ни в коем случае это не должно вести к переезду инженерных центров, наших технологических производств и вообще производств за рубеж", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241202/putin-1986930843.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин прокомментировал сотрудничество с иностранными партнерами

Путин: сотрудничество с зарубежными партнерами не должно вести к переезду кадров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудничество с иностранными партнерами в области технологий не должно вести к переезду инженерных центров и производств РФ за рубеж, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг в режиме видеоконференции провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
"Сотрудничество с иностранными партнерами в области технологий - очень важное направление, но я уже так вскользь сказал об этом, хотел бы ещё раз повторить: оно ни в коем случае, даже с учетом специфики сегодняшнего дня, ни в коем случае это не должно вести к переезду инженерных центров, наших технологических производств и вообще производств за рубеж", - сказал Путин.
Путин о подготовке научных кадров - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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2 декабря 2024, 18:06
 
РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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