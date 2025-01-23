https://ria.ru/20250123/putin-1995168894.html

Путин отметил важность творческого подхода к креативным индустриям

Путин отметил важность творческого подхода к креативным индустриям - РИА Новости, 23.01.2025

Путин отметил важность творческого подхода к креативным индустриям

Президент России Владимир Путин отметил важность творческого подхода, нахождения лучших практик в сфере креативных индустрий и их тиражирования. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:20:00+03:00

2025-01-23T16:20:00+03:00

2025-01-23T16:20:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность творческого подхода, нахождения лучших практик в сфере креативных индустрий и их тиражирования. "Вы сейчас назвали очень много направлений деятельности, и каждое из них может быть креативным. Вопрос в творческом подходе к любому направлению. И, безусловно, очень важно это обобщать, находить лучшие практики и тиражировать", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. Директор Дивизиона развития креативной экономики автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Екатерина Черкес-заде рассказала президенту о содействии развитию креативных отраслей и бизнеса, о проектах на стыке технологий и креативных индустрий и других направлениях работы агентства.

https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html

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технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)