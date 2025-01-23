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Путин отметил важность творческого подхода к креативным индустриям - РИА Новости, 23.01.2025
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16:20 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/putin-1995168894.html
Путин отметил важность творческого подхода к креативным индустриям
Путин отметил важность творческого подхода к креативным индустриям - РИА Новости, 23.01.2025
Путин отметил важность творческого подхода к креативным индустриям
Президент России Владимир Путин отметил важность творческого подхода, нахождения лучших практик в сфере креативных индустрий и их тиражирования. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:20:00+03:00
2025-01-23T16:20:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность творческого подхода, нахождения лучших практик в сфере креативных индустрий и их тиражирования. "Вы сейчас назвали очень много направлений деятельности, и каждое из них может быть креативным. Вопрос в творческом подходе к любому направлению. И, безусловно, очень важно это обобщать, находить лучшие практики и тиражировать", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ. Директор Дивизиона развития креативной экономики автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Екатерина Черкес-заде рассказала президенту о содействии развитию креативных отраслей и бизнеса, о проектах на стыке технологий и креативных индустрий и других направлениях работы агентства.
https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html
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технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин отметил важность творческого подхода к креативным индустриям

Путин: важно находить и тиражировать лучшие практики в креативных индустриях

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность творческого подхода, нахождения лучших практик в сфере креативных индустрий и их тиражирования.
"Вы сейчас назвали очень много направлений деятельности, и каждое из них может быть креативным. Вопрос в творческом подходе к любому направлению. И, безусловно, очень важно это обобщать, находить лучшие практики и тиражировать", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
Директор Дивизиона развития креативной экономики автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Екатерина Черкес-заде рассказала президенту о содействии развитию креативных отраслей и бизнеса, о проектах на стыке технологий и креативных индустрий и других направлениях работы агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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