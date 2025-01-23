https://ria.ru/20250123/putin-1995167459.html

Путин указал на необходимость понимания, как совершить прорыв в технологиях

Путин указал на необходимость понимания, как совершить прорыв в технологиях - РИА Новости, 23.01.2025

Путин указал на необходимость понимания, как совершить прорыв в технологиях

Надо понять, как совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:11:00+03:00

2025-01-23T16:11:00+03:00

2025-01-23T16:12:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995158721_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_c766c25a1f18c99ca08b96b553a99ec8.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Надо понять, как совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета АСИ. "Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, существенно расширить горизонты планирования нашего развития", - сказал Путин на заседании.

https://ria.ru/20250123/putin-1995163228.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)