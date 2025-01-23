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Путин указал на необходимость понимания, как совершить прорыв в технологиях - РИА Новости, 23.01.2025
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16:11 23.01.2025 (обновлено: 16:12 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/putin-1995167459.html
Путин указал на необходимость понимания, как совершить прорыв в технологиях
Путин указал на необходимость понимания, как совершить прорыв в технологиях - РИА Новости, 23.01.2025
Путин указал на необходимость понимания, как совершить прорыв в технологиях
Надо понять, как совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:11:00+03:00
2025-01-23T16:12:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Надо понять, как совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета АСИ. "Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, существенно расширить горизонты планирования нашего развития", - сказал Путин на заседании.
https://ria.ru/20250123/putin-1995163228.html
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россия, экономика, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин указал на необходимость понимания, как совершить прорыв в технологиях

Путин попросил экспертов спрогнозировать шаги для технологического прорыва

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Надо понять, как совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета АСИ.
"Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв, перешагнуть через несколько технологических ступеней, существенно расширить горизонты планирования нашего развития", - сказал Путин на заседании.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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РоссияЭкономикаВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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