https://ria.ru/20250123/putin-1995163228.html

Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии

Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии - РИА Новости, 23.01.2025

Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии

Быть предпринимателем - это патриотично, но нужны конкретные дела, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:00:00+03:00

2025-01-23T16:00:00+03:00

2025-01-23T16:00:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Быть предпринимателем - это патриотично, но нужны конкретные дела, заявил президент России Владимир Путин. "Я согласен, быть предпринимателем - это патриотично, безусловно. Но мы с вами понимаем, что здесь наполняться должно конкретными делами: когда создаются новые рабочие места, когда люди рискуют даже своими капиталами для того, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны, и еще много-много составляющих. Конечно, это дело благородное в целом, и очень хорошо, что вы этим так занимаетесь активно", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, обращаясь к участникам встречи.

https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)