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Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии - РИА Новости, 23.01.2025
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16:00 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/putin-1995163228.html
Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии
Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии - РИА Новости, 23.01.2025
Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии
Быть предпринимателем - это патриотично, но нужны конкретные дела, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:00:00+03:00
2025-01-23T16:00:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Быть предпринимателем - это патриотично, но нужны конкретные дела, заявил президент России Владимир Путин. "Я согласен, быть предпринимателем - это патриотично, безусловно. Но мы с вами понимаем, что здесь наполняться должно конкретными делами: когда создаются новые рабочие места, когда люди рискуют даже своими капиталами для того, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны, и еще много-много составляющих. Конечно, это дело благородное в целом, и очень хорошо, что вы этим так занимаетесь активно", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, обращаясь к участникам встречи.
https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html
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россия, экономика, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии

Путин призвал предпринимателей к конкретным делам для технологического развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Быть предпринимателем - это патриотично, но нужны конкретные дела, заявил президент России Владимир Путин.
"Я согласен, быть предпринимателем - это патриотично, безусловно. Но мы с вами понимаем, что здесь наполняться должно конкретными делами: когда создаются новые рабочие места, когда люди рискуют даже своими капиталами для того, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны, и еще много-много составляющих. Конечно, это дело благородное в целом, и очень хорошо, что вы этим так занимаетесь активно", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, обращаясь к участникам встречи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии
Вчера, 15:14
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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