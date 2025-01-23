https://ria.ru/20250123/putin-1995163228.html
Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии
Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии - РИА Новости, 23.01.2025
Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии
Быть предпринимателем - это патриотично, но нужны конкретные дела, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:00:00+03:00
2025-01-23T16:00:00+03:00
2025-01-23T16:00:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Быть предпринимателем - это патриотично, но нужны конкретные дела, заявил президент России Владимир Путин. "Я согласен, быть предпринимателем - это патриотично, безусловно. Но мы с вами понимаем, что здесь наполняться должно конкретными делами: когда создаются новые рабочие места, когда люди рискуют даже своими капиталами для того, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны, и еще много-много составляющих. Конечно, это дело благородное в целом, и очень хорошо, что вы этим так занимаетесь активно", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, обращаясь к участникам встречи.
https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин рассказал о роли предпринимателей в технологическом развитии
Путин призвал предпринимателей к конкретным делам для технологического развития