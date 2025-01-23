https://ria.ru/20250123/putin-1995163083.html

Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию

Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию - РИА Новости, 23.01.2025

Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию

Необходимо продолжать создавать условия для переезда в РФ специалистов из дальнего зарубежья, но нельзя забывать и про СНГ, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T16:00:00+03:00

2025-01-23T16:00:00+03:00

2025-01-23T16:11:00+03:00

россия

снг

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо продолжать создавать условия для переезда в РФ специалистов из дальнего зарубежья, но нельзя забывать и про СНГ, заявил президент России Владимир Путин."Вы упомянули о создании условий для переезда в Россию нужных нам специалистов из стран дальнего зарубежья. И очень правильно. Так нужно дальше продолжать делать, но нельзя забывать о странах СНГ, особенно, когда идет речь о ключевых этносах Российской Федерации, которые хотят переехать в Россию на постоянное жительство", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250123/putin-1995140318.html

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2025

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россия, снг, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)