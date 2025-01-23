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Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии - РИА Новости, 23.01.2025
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15:14 23.01.2025 (обновлено: 15:18 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html
Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии
Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии - РИА Новости, 23.01.2025
Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии
Россия должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, основанной на традиционных ценностях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:14:00+03:00
2025-01-23T15:18:00+03:00
россия
в мире
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, основанной на традиционных ценностях, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета АСИ."Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, модели, основанной на незыблемых ценностях. Это известно: традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20250123/putin-1995142871.html
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россия, в мире, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, В мире, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии

Путин заявил, что РФ должна быть в авангарде справедливого мирового развития

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, основанной на традиционных ценностях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета АСИ.
"Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, модели, основанной на незыблемых ценностях. Это известно: традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость", - сказал российский лидер.
Путин: Демографический вызов сегодня – главный для России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Путин назвал демографический вызов главным для России
Вчера, 15:12
 
РоссияВ миреВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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