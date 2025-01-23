https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html

Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии

Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии - РИА Новости, 23.01.2025

Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии

Россия должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, основанной на традиционных ценностях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:14:00+03:00

2025-01-23T15:14:00+03:00

2025-01-23T15:18:00+03:00

россия

в мире

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, основанной на традиционных ценностях, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета АСИ."Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, модели, основанной на незыблемых ценностях. Это известно: традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20250123/putin-1995142871.html

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2025

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россия, в мире, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)