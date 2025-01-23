https://ria.ru/20250123/putin-1995143574.html
Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии
Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии - РИА Новости, 23.01.2025
Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии
Россия должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, основанной на традиционных ценностях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:14:00+03:00
2025-01-23T15:14:00+03:00
2025-01-23T15:18:00+03:00
россия
в мире
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, основанной на традиционных ценностях, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета АСИ."Вся наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, модели, основанной на незыблемых ценностях. Это известно: традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20250123/putin-1995142871.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, В мире, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин высказался о роли России в справедливом мировом развитии
Путин заявил, что РФ должна быть в авангарде справедливого мирового развития