https://ria.ru/20250123/putin-1995143294.html
Путин назвал особую ценность Агентства стратегических инициатив
Путин назвал особую ценность Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 23.01.2025
Путин назвал особую ценность Агентства стратегических инициатив
Особая ценность Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов - в опережающих время решениях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:13:00+03:00
2025-01-23T15:13:00+03:00
2025-01-23T15:13:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Особая ценность Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов - в опережающих время решениях, заявил президент России Владимир Путин. "Вижу особую ценность, пользу Агентства в том, что вы всегда - в замыслах, в устремлениях вперед, инициативах, идете на несколько шагов впереди. Выдвигаете порой неожиданные, нестандартные, опережающие время решения. Расширяете горизонты планирования, конструируете, предлагаете образ будущего регионов, населенных пунктов, отраслей экономики и социальной сферы", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
https://ria.ru/20250123/putin-1995139851.html
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин назвал особую ценность Агентства стратегических инициатив
Путин считает, что особая ценность АСИ заключается в опережающих время решениях