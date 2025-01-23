https://ria.ru/20250123/putin-1995142961.html
Путин рассказал о совещании по проекту беспилотных авиационных систем
Путин рассказал о совещании по проекту беспилотных авиационных систем - РИА Новости, 23.01.2025
Путин рассказал о совещании по проекту беспилотных авиационных систем
Президент России Владимир Путин сообщил, что через несколько дней состоится совещание о реализации национального проекта по развитию беспилотных авиационных... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:12:00+03:00
2025-01-23T15:12:00+03:00
2025-01-23T15:18:00+03:00
владимир путин
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
безопасность
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что через несколько дней состоится совещание о реализации национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем."Один из нацпроектов по развитию беспилотных авиационных систем разработан и осуществляется при непосредственном участии Агентства (стратегических инициатив - ред.), коллег из национальной технологической инициативы. О ходе реализации этого нацпроекта отдельно поговорим буквально через несколько дней на совещании", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
https://ria.ru/20250123/putin-1995143294.html
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владимир путин, россия, агентство стратегических инициатив (аси), безопасность
Владимир Путин, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Безопасность
Путин рассказал о совещании по проекту беспилотных авиационных систем
Путин: состоится совещание по реализации проекта беспилотных авиационных систем