https://ria.ru/20250123/putin-1995142871.html
Путин назвал демографический вызов главным для России
Путин назвал демографический вызов главным для России - РИА Новости, 23.01.2025
Путин назвал демографический вызов главным для России
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что демографический вызов сегодня — главный для... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:12:00+03:00
2025-01-23T15:12:00+03:00
2025-01-23T16:05:00+03:00
владимир путин
россия
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что демографический вызов сегодня — главный для страны. "Хотел бы отметить сквозные и принципиальные вещи, которые, считаю, нужно учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего с учетом демографических вызовов — прежде всего с учетом именно этого обстоятельства, основного и главного для нашей страны сегодня", — подчеркнул российский лидер.По его словам, необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей. Кроме того, Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах страны.Он также отметил, что государству нужны методы, которые позволят обеспечить рост качества жизни в малых городах."Рассчитываю, что агентство предложит целый комплекс передовых инструментов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах", — сказал глава государства.Путин пояснил, что необходимо развивать образование и здравоохранение, улучшать экологию, создавать современную среду для жизни и восстанавливать памятники культурного наследия.
https://ria.ru/20250123/putin-1995143294.html
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Путин: "Демографический вызов сегодня – главный для России"
Путин: "Демографический вызов сегодня – главный для России"
2025-01-23T15:12
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РИА Новости
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владимир путин, россия, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
Владимир Путин, Россия, Общество, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин назвал демографический вызов главным для России
Путин: демографический вызов сегодня является главным для России