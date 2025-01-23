https://ria.ru/20250123/putin-1995142298.html
У молодежи должно быть больше возможностей в регионах, заявил Путин
У молодежи должно быть больше возможностей в регионах, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2025
У молодежи должно быть больше возможностей в регионах, заявил Путин
Молодёжь должна видеть больше возможностей для самореализации в своих регионах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:10:00+03:00
2025-01-23T15:10:00+03:00
2025-01-23T15:17:00+03:00
владимир путин
общество
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Молодёжь должна видеть больше возможностей для самореализации в своих регионах, заявил президент России Владимир Путин."Предстоит кардинально расширить пространство для созидательной деятельности граждан всех возрастов, в том числе, конечно же, молодых людей. Они должны видеть больше возможностей для самореализации на своей малой родине, в регионах, где они живут, учатся", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси)
Владимир Путин, Общество, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
У молодежи должно быть больше возможностей в регионах, заявил Путин
Путин: молодежь должна видеть больше возможностей для самореализации в регионах