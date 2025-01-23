https://ria.ru/20250123/putin-1995142298.html

У молодежи должно быть больше возможностей в регионах, заявил Путин

У молодежи должно быть больше возможностей в регионах, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2025

У молодежи должно быть больше возможностей в регионах, заявил Путин

Молодёжь должна видеть больше возможностей для самореализации в своих регионах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:10:00+03:00

2025-01-23T15:10:00+03:00

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владимир путин

общество

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Молодёжь должна видеть больше возможностей для самореализации в своих регионах, заявил президент России Владимир Путин."Предстоит кардинально расширить пространство для созидательной деятельности граждан всех возрастов, в том числе, конечно же, молодых людей. Они должны видеть больше возможностей для самореализации на своей малой родине, в регионах, где они живут, учатся", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240417/biznes-1940515015.html

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2025

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владимир путин, общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси)