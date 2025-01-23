https://ria.ru/20250123/putin-1995141376.html
Путин рассказал о стратегии по достижению технологического лидерства
Путин рассказал о стратегии по достижению технологического лидерства - РИА Новости, 23.01.2025
Путин рассказал о стратегии по достижению технологического лидерства
Важно не копировать чужие решения для достижения технологического лидерства, а предлагать свои, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:09:00+03:00
2025-01-23T15:09:00+03:00
2025-01-23T15:24:00+03:00
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
технологии
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Важно не копировать чужие решения для достижения технологического лидерства, а предлагать свои, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг в режиме видеоконференции проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ)."Все ваши программы призваны сделать более комплексной, всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития. Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250123/putin-1995142298.html
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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия, технологии
Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Технологии
Путин рассказал о стратегии по достижению технологического лидерства
Путин призвал не копировать чужие идеи для достижения технологического лидерства