https://ria.ru/20250123/putin-1995141030.html
Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти
Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти - РИА Новости, 23.01.2025
Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти
Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике России должна существенно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:09:00+03:00
2025-01-23T15:09:00+03:00
2025-01-23T15:19:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике России должна существенно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин."Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти. Это важнейший экономический и общественный вопрос, чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ.
https://ria.ru/20250123/putin-1995142298.html
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россия, экономика, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти
Путин заявил о важности роста молодежного технологического предпринимательства