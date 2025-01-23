https://ria.ru/20250123/putin-1995141030.html

Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти

Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти - РИА Новости, 23.01.2025

Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти

Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике России должна существенно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:09:00+03:00

2025-01-23T15:09:00+03:00

2025-01-23T15:19:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике России должна существенно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин."Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти. Это важнейший экономический и общественный вопрос, чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ.

https://ria.ru/20250123/putin-1995142298.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)