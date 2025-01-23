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Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти - РИА Новости, 23.01.2025
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15:09 23.01.2025 (обновлено: 15:19 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/putin-1995141030.html
Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти
Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти - РИА Новости, 23.01.2025
Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти
Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике России должна существенно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:09:00+03:00
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россия
экономика
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике России должна существенно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин."Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти. Это важнейший экономический и общественный вопрос, чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ.
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россия, экономика, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин: доля молодежного технологического предпринимательства должна расти

Путин заявил о важности роста молодежного технологического предпринимательства

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике России должна существенно возрасти, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Доля молодежного технологического предпринимательства в экономике страны в ближайшие годы должна существенно возрасти. Это важнейший экономический и общественный вопрос, чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АСИ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
У молодежи должно быть больше возможностей в регионах, заявил Путин
Вчера, 15:10
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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