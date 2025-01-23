https://ria.ru/20250123/putin-1995140318.html

Путин призвал обеспечить рост качества жизни в малых городах

Путин призвал обеспечить рост качества жизни в малых городах - РИА Новости, 23.01.2025

Путин призвал обеспечить рост качества жизни в малых городах

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нужен комплекс передовых инструментов, которые обеспечат опережающий рост качества жизни в малых городах в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:06:00+03:00

2025-01-23T15:06:00+03:00

2025-01-23T15:19:00+03:00

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990109357_0:186:2922:1830_1920x0_80_0_0_58b72c8c1c999e61fe898dc48222107c.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нужен комплекс передовых инструментов, которые обеспечат опережающий рост качества жизни в малых городах в среднесрочной перспективе."Рассчитываю, что агентство (стратегических инициатив- ред.) предложит целый комплекс передовых инструментов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах. Речь в том числе о моделях развития образования и здравоохранения, улучшения экологии, создания современной среды для жизни, восстановления памятников культурного наследия", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

https://ria.ru/20250123/putin-1995142298.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия, экономика