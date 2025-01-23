https://ria.ru/20250123/putin-1995140318.html
Путин призвал обеспечить рост качества жизни в малых городах
Путин призвал обеспечить рост качества жизни в малых городах - РИА Новости, 23.01.2025
Путин призвал обеспечить рост качества жизни в малых городах
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нужен комплекс передовых инструментов, которые обеспечат опережающий рост качества жизни в малых городах в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:06:00+03:00
2025-01-23T15:06:00+03:00
2025-01-23T15:19:00+03:00
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
экономика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нужен комплекс передовых инструментов, которые обеспечат опережающий рост качества жизни в малых городах в среднесрочной перспективе."Рассчитываю, что агентство (стратегических инициатив- ред.) предложит целый комплекс передовых инструментов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах. Речь в том числе о моделях развития образования и здравоохранения, улучшения экологии, создания современной среды для жизни, восстановления памятников культурного наследия", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
https://ria.ru/20250123/putin-1995142298.html
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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия, экономика
Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Экономика
Путин призвал обеспечить рост качества жизни в малых городах
Путин призвал создать инструменты для роста качества жизни в малых городах