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Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин

Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2025

Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин

Новая стратегия развития Агентства стратегических инициатив (АСИ) должна учитывать вклад агентства в достижение национальных целей развития и перемены в России... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:04:00+03:00

2025-01-23T15:04:00+03:00

2025-01-23T15:53:00+03:00

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

политика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новая стратегия развития Агентства стратегических инициатив (АСИ) должна учитывать вклад агентства в достижение национальных целей развития и перемены в России и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Как мы договаривались на прошлом заседании наблюдательного совета, этот важнейший документ (стратегия деятельности агентства до 2030 года - ред.) должен в полной мере учитывать вклад АСИ в достижение национальных целей развития и, безусловно, те кардинальные перемены, которые происходят и в России, и во всем мире", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

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Приветственное слово Путина на заседании наблюдательного совета АСИ Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Сегодня участники мероприятия рассмотрят обновленную Стратегию деятельности АСИ до 2030 года. 2025-01-23T15:04 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), политика, видео