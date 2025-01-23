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Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2025
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15:04 23.01.2025 (обновлено: 15:53 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/putin-1995139851.html
Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин
Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2025
Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин
Новая стратегия развития Агентства стратегических инициатив (АСИ) должна учитывать вклад агентства в достижение национальных целей развития и перемены в России... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:04:00+03:00
2025-01-23T15:53:00+03:00
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
политика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новая стратегия развития Агентства стратегических инициатив (АСИ) должна учитывать вклад агентства в достижение национальных целей развития и перемены в России и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Как мы договаривались на прошлом заседании наблюдательного совета, этот важнейший документ (стратегия деятельности агентства до 2030 года - ред.) должен в полной мере учитывать вклад АСИ в достижение национальных целей развития и, безусловно, те кардинальные перемены, которые происходят и в России, и во всем мире", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
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Приветственное слово Путина на заседании наблюдательного совета АСИ
Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Сегодня участники мероприятия рассмотрят обновленную Стратегию деятельности АСИ до 2030 года.
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), политика, видео
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Политика
Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новая стратегия развития Агентства стратегических инициатив (АСИ) должна учитывать вклад агентства в достижение национальных целей развития и перемены в России и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-01-23T15:04
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Новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в мире, заявил Путин

Путин: новая стратегия развития АСИ должна учитывать перемены в России и в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новая стратегия развития Агентства стратегических инициатив (АСИ) должна учитывать вклад агентства в достижение национальных целей развития и перемены в России и в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как мы договаривались на прошлом заседании наблюдательного совета, этот важнейший документ (стратегия деятельности агентства до 2030 года - ред.) должен в полной мере учитывать вклад АСИ в достижение национальных целей развития и, безусловно, те кардинальные перемены, которые происходят и в России, и во всем мире", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
 
РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Политика
 
 
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