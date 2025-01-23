https://ria.ru/20250123/putin-1995128154.html

В администрации Трампа опасаются его "капитуляции" в украинском вопросе

В администрации Трампа опасаются его "капитуляции" в украинском вопросе - РИА Новости, 23.01.2025

В администрации Трампа опасаются его "капитуляции" в украинском вопросе

Некоторые сотрудники администрации американского президента Дональда Трампа полагают, что в случае встречи лидеров США и России, Москва получит желаемое в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:07:00+03:00

2025-01-23T14:07:00+03:00

2025-01-23T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Некоторые сотрудники администрации американского президента Дональда Трампа полагают, что в случае встречи лидеров США и России, Москва получит желаемое в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а Трамп "капитулирует", заявил газете Washington Post член Республиканской партии. "Трамп будет показывать, что он завершил войну. Но он капитулирует. (Президент РФ Владимир) Путин получит то, что хочет", - сказал республиканец. Некоторые в США полагают, что ряд назначенцев Трампа, в том числе кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут способствовать изменению ситуации в пользу России. "Некоторая надежда проглядывается, потому что Трамп - нестандартный политик, от него можно ожидать сюрпризов", - приводит газета слова неназванного российского академика.

https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, цены на нефть, россия, сша, москва, дональд трамп, тулси габбард