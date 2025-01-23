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В администрации Трампа опасаются его "капитуляции" в украинском вопросе
В администрации Трампа опасаются его "капитуляции" в украинском вопросе - РИА Новости, 23.01.2025
В администрации Трампа опасаются его "капитуляции" в украинском вопросе
Некоторые сотрудники администрации американского президента Дональда Трампа полагают, что в случае встречи лидеров США и России, Москва получит желаемое в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:07:00+03:00
2025-01-23T14:07:00+03:00
2025-01-23T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Некоторые сотрудники администрации американского президента Дональда Трампа полагают, что в случае встречи лидеров США и России, Москва получит желаемое в вопросе урегулирования конфликта на Украине, а Трамп "капитулирует", заявил газете Washington Post член Республиканской партии. "Трамп будет показывать, что он завершил войну. Но он капитулирует. (Президент РФ Владимир) Путин получит то, что хочет", - сказал республиканец. Некоторые в США полагают, что ряд назначенцев Трампа, в том числе кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут способствовать изменению ситуации в пользу России. "Некоторая надежда проглядывается, потому что Трамп - нестандартный политик, от него можно ожидать сюрпризов", - приводит газета слова неназванного российского академика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, цены на нефть, россия, сша, москва, дональд трамп, тулси габбард
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Тулси Габбард
В администрации Трампа опасаются его "капитуляции" в украинском вопросе
WP: в администрации Трампа опасаются, что он капитулирует украинском вопросе