https://ria.ru/20250123/putin-1995116751.html
Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков
Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2025
Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:11:00+03:00
2025-01-23T13:11:00+03:00
2025-01-23T13:11:00+03:00
политика
армения
россия
владимир путин
никол пашинян
дмитрий песков
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976977082_0:0:2337:1316_1920x0_80_0_0_b5cd047b4815a3faad656d069fa86f55.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналист спросил Пескова, обсуждалась ли в ходе телефонного разговора Путина и Пашиняна тема - убрать заморозку работы Армении в ОДКБ. "Нет, эта тема не обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора президента и премьер-министра", - ответил Песков. Ранее Путин и Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.
https://ria.ru/20250123/svr-1995081632.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976977082_134:0:2234:1575_1920x0_80_0_0_f6f1daab6385b0f401d30a5fc20b30fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков, одкб
Политика, Армения, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ
Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков
Песков: Путин и Пашинян во время разговора не обсуждали работу Армении в ОДКБ