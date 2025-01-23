https://ria.ru/20250123/putin-1995116751.html

Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков

Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2025

Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:11:00+03:00

2025-01-23T13:11:00+03:00

2025-01-23T13:11:00+03:00

политика

армения

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никол пашинян

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналист спросил Пескова, обсуждалась ли в ходе телефонного разговора Путина и Пашиняна тема - убрать заморозку работы Армении в ОДКБ. "Нет, эта тема не обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора президента и премьер-министра", - ответил Песков. Ранее Путин и Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.

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политика, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков, одкб