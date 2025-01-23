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Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2025
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13:11 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/putin-1995116751.html
Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков
Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2025
Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:11:00+03:00
2025-01-23T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналист спросил Пескова, обсуждалась ли в ходе телефонного разговора Путина и Пашиняна тема - убрать заморозку работы Армении в ОДКБ. "Нет, эта тема не обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора президента и премьер-министра", - ответил Песков. Ранее Путин и Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.
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политика, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков, одкб
Политика, Армения, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ
Путин и Пашинян не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил Песков

Песков: Путин и Пашинян во время разговора не обсуждали работу Армении в ОДКБ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора не обсуждали работу Армении в рамках ОДКБ, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, обсуждалась ли в ходе телефонного разговора Путина и Пашиняна тема - убрать заморозку работы Армении в ОДКБ.
"Нет, эта тема не обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора президента и премьер-министра", - ответил Песков.
Ранее Путин и Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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ПолитикаАрменияРоссияВладимир ПутинНикол ПашинянДмитрий ПесковОДКБ
 
 
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