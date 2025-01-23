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Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 23.01.2025
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:32:00+03:00
2025-01-23T12:32:00+03:00
2025-01-23T12:32:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор президента, будем вас информировать. Сразу скажу вам, это не тот разговор, но не менее важный для нас", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин в четверг проведет международный телефонный разговор