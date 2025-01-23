https://ria.ru/20250123/putin-1995107303.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 23.01.2025

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:32:00+03:00

2025-01-23T12:32:00+03:00

2025-01-23T12:32:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994883895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5e981ed81ed116ce7690dc97ca1a5c5.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор президента, будем вас информировать. Сразу скажу вам, это не тот разговор, но не менее важный для нас", - сказал Песков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин