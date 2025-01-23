https://ria.ru/20250123/pushki-1995124967.html
Пушков назвал заявление Рютте о расходах Запада при поражении Украины чушью
Пушков назвал заявление Рютте о расходах Запада при поражении Украины чушью - РИА Новости, 23.01.2025
Пушков назвал заявление Рютте о расходах Запада при поражении Украины чушью
Заявление генсека НАТО Марка Рютте об огромных расходах стран Запада при поражении Украины – полная чушь, в НАТО отчаянно лгут, чтобы оправдать нынешние... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:50:00+03:00
2025-01-23T13:50:00+03:00
2025-01-23T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Марка Рютте об огромных расходах стран Запада при поражении Украины – полная чушь, в НАТО отчаянно лгут, чтобы оправдать нынешние огромные затраты на поддержку Киева, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. Рютте ранее заявил, что провал Киева в украинском конфликте обойдется альянсу и Западу в целом в "триллионы" вместо "миллиардов", которые сейчас блок требует от стран-членов на наращивание "обороны". "Генсек НАТО Рютте отрабатывает свой статус, зарплату и влияние... Заявление Рютте - полная и законченная чушь. Он выражает позицию политических сил в Европе и США, которые намерены вести против России бесконечную "ледяную войну" без серьезных оснований, поскольку военной угрозы Россия для НАТО не представляет. И в НАТО это знают, но отчаянно лгут, чтобы оправдать огромные расходы на Украину и опасную конфронтацию с Россией", написал Пушков в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что окончание кризиса на Украине "избавило бы страны Европы от большого финансового бремени и сняло бы угрозу военного столкновения с Россией". "Но для "мирового Сороса" интересы народов Европы не имеют значения. Дональд Трамп не относится к этим силам, более того, эти силы враждебны Трампу, они мечтали о его поражении на выборах и работали против него. Это линия "коллективного Сороса" в лице Макронов и Стармеров. Но они будут пытаться и уже пытаются перетянуть Трампа в свой стан", - констатировал парламентарий.
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в мире, украина, россия, европа, марк рютте, дональд трамп, алексей пушков, нато, инаугурация трампа — 2025
В мире, Украина, Россия, Европа, Марк Рютте, Дональд Трамп, Алексей Пушков, НАТО, Инаугурация Трампа — 2025
Пушков назвал заявление Рютте о расходах Запада при поражении Украины чушью
Пушков назвал заявление Рютте об огромных расходах при поражении Украины чушью