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В Железногорске после пропажи школьницы завели уголовное дело - РИА Новости, 23.01.2025
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12:25 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/propazha-1995106023.html
В Железногорске после пропажи школьницы завели уголовное дело
В Железногорске после пропажи школьницы завели уголовное дело - РИА Новости, 23.01.2025
В Железногорске после пропажи школьницы завели уголовное дело
Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения школьницы в Железногорске Курской области, сообщили в региональном управлении СК России. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:25:00+03:00
2025-01-23T12:25:00+03:00
происшествия
россия
железногорск
курская область
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения школьницы в Железногорске Курской области, сообщили в региональном управлении СК России. Ранее в ведомстве сообщили об исчезновении девятилетней школьницы в Железногорске. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры. По данным МВД, накануне вечером она гостила у подруги и не вернулась домой. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения малолетней", - говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, днём 22 января девочка с разрешения мамы ушла с подругой на прогулку. "Девочки гуляли по городу, после чего пришли в квартиру подруги потерпевшей. Через некоторое время малолетняя скрылась в неизвестном направлении, после чего домой не вернулась", - отметили в СУСК. Поиски продолжаются, работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России.
https://ria.ru/20250122/poisk-1994914146.html
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россия
железногорск
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происшествия, россия, железногорск , курская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Железногорск , Курская область, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Железногорске после пропажи школьницы завели уголовное дело

В Железногорске Курской области после пропажи школьницы завели уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КУРСК, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения школьницы в Железногорске Курской области, сообщили в региональном управлении СК России.
Ранее в ведомстве сообщили об исчезновении девятилетней школьницы в Железногорске. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры. По данным МВД, накануне вечером она гостила у подруги и не вернулась домой.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения малолетней", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По версии следствия, днём 22 января девочка с разрешения мамы ушла с подругой на прогулку. "Девочки гуляли по городу, после чего пришли в квартиру подруги потерпевшей. Через некоторое время малолетняя скрылась в неизвестном направлении, после чего домой не вернулась", - отметили в СУСК.
Поиски продолжаются, работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России.
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Вчера, 12:17
 
ПроисшествияРоссияЖелезногорскКурская областьАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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