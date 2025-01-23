https://ria.ru/20250123/propazha-1995106023.html

В Железногорске после пропажи школьницы завели уголовное дело

В Железногорске после пропажи школьницы завели уголовное дело - РИА Новости, 23.01.2025

В Железногорске после пропажи школьницы завели уголовное дело

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения школьницы в Железногорске Курской области, сообщили в региональном управлении СК России. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:25:00+03:00

2025-01-23T12:25:00+03:00

2025-01-23T12:25:00+03:00

происшествия

россия

железногорск

курская область

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после исчезновения школьницы в Железногорске Курской области, сообщили в региональном управлении СК России. Ранее в ведомстве сообщили об исчезновении девятилетней школьницы в Железногорске. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры. По данным МВД, накануне вечером она гостила у подруги и не вернулась домой. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения малолетней", - говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, днём 22 января девочка с разрешения мамы ушла с подругой на прогулку. "Девочки гуляли по городу, после чего пришли в квартиру подруги потерпевшей. Через некоторое время малолетняя скрылась в неизвестном направлении, после чего домой не вернулась", - отметили в СУСК. Поиски продолжаются, работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России.

https://ria.ru/20250122/poisk-1994914146.html

https://ria.ru/20250123/shkolnitsa-1995104448.html

россия

железногорск

курская область

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происшествия, россия, железногорск , курская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)