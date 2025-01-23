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В Лос-Анджелесе из-за нового пожара началась эвакуация
В Лос-Анджелесе из-за нового пожара началась эвакуация - РИА Новости, 23.01.2025
В Лос-Анджелесе из-за нового пожара началась эвакуация
Около 31 тысячи человек получили уведомления об обязательной эвакуации из-за лесного пожара "Хьюз" в округе Лос-Анджелес, передает телеканал CBS News со ссылкой РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:34:00+03:00
2025-01-23T08:34:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Около 31 тысячи человек получили уведомления об обязательной эвакуации из-за лесного пожара "Хьюз" в округе Лос-Анджелес, передает телеканал CBS News со ссылкой на власти. "Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что 31 тысяча жителей округа уведомлена об обязательной эвакуации, а еще 23 тысячи человек предупреждены о возможной ее необходимости", - говорится в материале. Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния заявляет, что площадь пожара выросла до 9,2 тысяч акров (37 квадратных километров). Ранее департамент заявлял, что пожар "Хьюз" охватил более 20 квадратных километров территории округа. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
В Лос-Анджелесе из-за нового пожара началась эвакуация
CBS News: в Лос-Анджелесе из-за нового пожара началась эвакуация