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В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар - РИА Новости, 23.01.2025
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03:38 23.01.2025 (обновлено: 05:29 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/pozhar-1995061874.html
В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар
В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар - РИА Новости, 23.01.2025
В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар
Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес, он охватил более 20 квадратных километров, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T03:38:00+03:00
2025-01-23T05:29:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес, он охватил более 20 квадратных километров, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния. "Название: пожар "Хьюз". Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик... Дата начала: 22 января 2025 года... Размер: 5 054 акра: (Около 20,5 квадратных километра. — Прим. ред.)", — сообщается на сайте департамента. Власти объявили об эвакуации ряда близлежащих районов. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что быстрое распространение огня спровоцировала сухая и ветреная погода
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в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар

В округе Лос-Анджелес начался новый пожар, охвативший более 20 "квадратов"

© РИА Новости / Нил Уотерс | Перейти в медиабанкПожарные во время тушения лесного пожара в штате Калифорния
Пожарные во время тушения лесного пожара в штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Нил Уотерс
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Пожарные во время тушения лесного пожара в штате Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес, он охватил более 20 квадратных километров, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния.
"Название: пожар "Хьюз". Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик... Дата начала: 22 января 2025 года... Размер: 5 054 акра: (Около 20,5 квадратных километра. — Прим. ред.)", — сообщается на сайте департамента.
Власти объявили об эвакуации ряда близлежащих районов.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что быстрое распространение огня спровоцировала сухая и ветреная погода
Пожар на электростанции в городе Мосс-Лендинг в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции
17 января, 09:36
 
В миреЛос-АнджелесКалифорнияЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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