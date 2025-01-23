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В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар

В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар - РИА Новости, 23.01.2025

В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар

Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес, он охватил более 20 квадратных километров, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T03:38:00+03:00

2025-01-23T03:38:00+03:00

2025-01-23T05:29:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Новый лесной пожар вспыхнул в округе Лос-Анджелес, он охватил более 20 квадратных километров, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния. "Название: пожар "Хьюз". Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик... Дата начала: 22 января 2025 года... Размер: 5 054 акра: (Около 20,5 квадратных километра. — Прим. ред.)", — сообщается на сайте департамента. Власти объявили об эвакуации ряда близлежащих районов. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что быстрое распространение огня спровоцировала сухая и ветреная погода

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