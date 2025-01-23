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В посольстве России ответили на заявления Британии о корабле-шпионе
В посольстве России ответили на заявления Британии о корабле-шпионе - РИА Новости, 23.01.2025
В посольстве России ответили на заявления Британии о корабле-шпионе
Обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:57:00+03:00
2025-01-23T17:57:00+03:00
2025-01-23T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости."Под вымышленным предлогом "российской угрозы" в этих акваториях и в прилегающих к ним регионах идет наращивание военно-морских и военно-воздушных сил Великобритании и других стран НАТО", - заявили в диппредставительстве.В посольстве указали, что параллельно нарабатываются искусственные поводы для активизации Западом односторонних ограничительных действий против торгового судоходства. Именно это, а не мерещащиеся Лондону "корабли-шпионы" РФ создает непосредственные вызовы для региональной безопасности в этой части Европы, добавили в дипмиссии.Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента, заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш.Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.
https://ria.ru/20250123/mid-1995139750.html
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в мире, россия, нато, великобритания, джон хили, лондон
В мире, Россия, НАТО, Великобритания, Джон Хили, Лондон
В посольстве России ответили на заявления Британии о корабле-шпионе
В посольстве России назвали слова о корабле-шпионе предлогом нарастить ВС НАТО