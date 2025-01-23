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В посольстве России ответили на заявления Британии о корабле-шпионе - РИА Новости, 23.01.2025
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17:57 23.01.2025 (обновлено: 18:14 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/posolstvo-1995192592.html
В посольстве России ответили на заявления Британии о корабле-шпионе
В посольстве России ответили на заявления Британии о корабле-шпионе - РИА Новости, 23.01.2025
В посольстве России ответили на заявления Британии о корабле-шпионе
Обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости."Под вымышленным предлогом "российской угрозы" в этих акваториях и в прилегающих к ним регионах идет наращивание военно-морских и военно-воздушных сил Великобритании и других стран НАТО", - заявили в диппредставительстве.В посольстве указали, что параллельно нарабатываются искусственные поводы для активизации Западом односторонних ограничительных действий против торгового судоходства. Именно это, а не мерещащиеся Лондону "корабли-шпионы" РФ создает непосредственные вызовы для региональной безопасности в этой части Европы, добавили в дипмиссии.Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента, заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш.Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.
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в мире, россия, нато, великобритания, джон хили, лондон
В мире, Россия, НАТО, Великобритания, Джон Хили, Лондон
В посольстве России ответили на заявления Британии о корабле-шпионе

В посольстве России назвали слова о корабле-шпионе предлогом нарастить ВС НАТО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Под вымышленным предлогом "российской угрозы" в этих акваториях и в прилегающих к ним регионах идет наращивание военно-морских и военно-воздушных сил Великобритании и других стран НАТО", - заявили в диппредставительстве.
В посольстве указали, что параллельно нарабатываются искусственные поводы для активизации Западом односторонних ограничительных действий против торгового судоходства. Именно это, а не мерещащиеся Лондону "корабли-шпионы" РФ создает непосредственные вызовы для региональной безопасности в этой части Европы, добавили в дипмиссии.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента, заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш.
Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.
МИД России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Россия будет отслеживать ситуацию в Балтийском море, заявили в МИД
Вчера, 15:04
 
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