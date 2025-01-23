https://ria.ru/20250123/polsha-1995056442.html
Из США могут депортировать несколько тысяч поляков
Из США могут депортировать несколько тысяч поляков - РИА Новости, 23.01.2025
Из США могут депортировать несколько тысяч поляков
Несколько тысяч граждан Польши могут депортировать из США, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T01:03:00+03:00
2025-01-23T01:03:00+03:00
2025-01-23T06:18:00+03:00
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ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Несколько тысяч граждан Польши могут депортировать из США, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что попросил министра иностранных дел Радослава Сикорского рекомендовать польским консульствам в США быть готовыми к возможным депортациям поляков из США в связи с заявлениями президента Дональда Трампа. "Эта проблема может затронуть несколько тысяч наших соотечественников", — заявил Бартошевский. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить "вторжение через границу" с Мексикой уже к вечеру 20 января.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995054324.html
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в мире, польша, сша, мексика, дональд трамп, дональд туск, радослав сикорский
В мире, Польша, США, Мексика, Дональд Трамп, Дональд Туск, Радослав Сикорский
Из США могут депортировать несколько тысяч поляков
МИД Польши заявил, что несколько тысяч граждан страны могут депортировать из США