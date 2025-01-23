https://ria.ru/20250123/podrostok-1995213986.html

Подросток, напавший с ножом на детей в Саутпорте, получил пожизненный срок

Подросток, напавший с ножом на детей в Саутпорте, получил пожизненный срок - РИА Новости, 23.01.2025

Подросток, напавший с ножом на детей в Саутпорте, получил пожизненный срок

Подросток, напавший летом с ножом на детей в английском Саутпорте, в результате чего погибли три ребенка и по всей стране начались массовые беспорядки, был... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:56:00+03:00

2025-01-23T19:56:00+03:00

2025-01-23T20:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подросток, напавший летом с ножом на детей в английском Саутпорте, в результате чего погибли три ребенка и по всей стране начались массовые беспорядки, был приговорен к 13 пожизненным с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года, сообщил в четверг телеканал Sky News. "Тройной убийца в Саутпорте Аксель Рудакубана был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года", - говорится в сообщении телеканала. В общей сложности юноша получил пожизненное по 13 различным пунктам, таким как убийство и покушение на убийство детей и взрослых. Таким образом общий срок наказания составил 13 пожизненных, уточнил судья. Из установленного минимального срока отбывания наказания также вычтут 175 дней, которые преступник уже провёл под стражей, добавил судья.Ранее Рудакубана признал в суде вину в убийстве троих девочек, в покушении на убийство 10 человек, владении оружием, изготовлении рицина и хранении "подготовительного руководства" "Аль-Каиды"*. Юноша родился в Уэльсе в руандийской семье, на момент совершения преступления ему было 17 лет. После этого премьер-министр Британии Кир Стармер поручил провести публичное расследование, чтобы установить, почему не удалось предотвратить атаку в Саутпорте. Он заявил, что о преступнике три раза сообщалось в антитеррористическую программу по предотвращению радикализации людей Prevent, однако ничего не было предпринято. Телеканал Sky News также сообщал, что в старшей школе учителя выражали беспокойство из-за агрессивного поведения подростка. Его даже исключили после того как он несколько раз пронес в учебное заведение нож.В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241114/london-1983853486.html

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