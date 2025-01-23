Подросток, напавший с ножом на детей в Саутпорте, получил пожизненный срок
Sky News: подросток, убивший детей в Саутпорте, получил 13 пожизненных сроков
© AP Photo / Frank AugsteinБританские полицейские
© AP Photo / Frank Augstein
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Подросток, напавший летом с ножом на детей в английском Саутпорте, в результате чего погибли три ребенка и по всей стране начались массовые беспорядки, был приговорен к 13 пожизненным с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года, сообщил в четверг телеканал Sky News.
"Тройной убийца в Саутпорте Аксель Рудакубана был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года", - говорится в сообщении телеканала.
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В общей сложности юноша получил пожизненное по 13 различным пунктам, таким как убийство и покушение на убийство детей и взрослых. Таким образом общий срок наказания составил 13 пожизненных, уточнил судья. Из установленного минимального срока отбывания наказания также вычтут 175 дней, которые преступник уже провёл под стражей, добавил судья.
После этого премьер-министр Британии Кир Стармер поручил провести публичное расследование, чтобы установить, почему не удалось предотвратить атаку в Саутпорте. Он заявил, что о преступнике три раза сообщалось в антитеррористическую программу по предотвращению радикализации людей Prevent, однако ничего не было предпринято. Телеканал Sky News также сообщал, что в старшей школе учителя выражали беспокойство из-за агрессивного поведения подростка. Его даже исключили после того как он несколько раз пронес в учебное заведение нож.
В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.
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