https://ria.ru/20250123/podderzhka-1995191415.html
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки - РИА Новости, 23.01.2025
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки
Размеры свыше 40 мер социальной поддержки увеличат на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:52:00+03:00
2025-01-23T17:52:00+03:00
2025-01-23T18:21:00+03:00
общество
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антон котяков
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Размеры свыше 40 мер социальной поддержки увеличат на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат", — сказал он.Министр также добавил, что общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей. Он отметил, что с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч и достигнет 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов добавил, что средства на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат с 1 января есть. Их объем оценивается в 300 миллиардов рублей, их выделят из федерального бюджета и бюджета Соцфонда. Президент Владимир Путин в четверг провел совещание с членами правительства России.
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общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
В России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки
В России с 1 февраля проиндексируют более 40 мер социальной поддержки
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Размеры свыше 40 мер социальной поддержки увеличат на уровень фактической инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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"С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат", — сказал он.
Министр также добавил, что общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей. Он отметил, что с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч и достигнет 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.
В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов добавил, что средства на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат с 1 января есть. Их объем оценивается в 300 миллиардов рублей, их выделят из федерального бюджета и бюджета Соцфонда.
Президент Владимир Путин в четверг провел совещание с членами правительства России
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