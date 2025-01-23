https://ria.ru/20250123/pobeda-1995193232.html

Проектам для добровольцев ко дню Победы дадут старт за 100 дней до 9 мая

Проектам для добровольцев ко дню Победы дадут старт за 100 дней до 9 мая - РИА Новости, 23.01.2025

Проектам для добровольцев ко дню Победы дадут старт за 100 дней до 9 мая

Участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" 29 января, за 100 дней до празднования 80-летия Победы, дадут старт ключевым проектам для... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:00:00+03:00

2025-01-23T18:00:00+03:00

2025-01-23T18:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

волонтеры победы

общество

день победы

день победы. подготовка к празднику

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" 29 января, за 100 дней до празднования 80-летия Победы, дадут старт ключевым проектам для добровольцев, сохраняющих историческую память по всему миру, сообщается на официальном сайте may9.ru, посвященном празднованию этой знаменательной даты. "Двадцать девятого января 2025 года – за сто дней до даты, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, – Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" совместно с партнёрскими организациями проведёт пресс-конференцию, на которой анонсирует начало регистрации на все проекты, связанные с памятным событием", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на протяжении десяти лет "Волонтёры Победы" объединяют сотни тысяч добровольцев, сохраняющих историческую память в России и за рубежом. Отмечается, что с 2015 года движение проводит Всероссийский конкурс "Послы Победы", финалисты которого приедут в Москву для соорганизации праздничных мероприятий 9 Мая и волонтёрского сопровождения парада Победы на Красной площади. "Другой проект – "Внуки Победы. Калининград" – соберёт в столице Калининградской области потомков участников Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. В ходе пресс-конференции будут обозначены и возможности участия в других Всероссийских и международных событиях года 80-летия Победы для проживающих за рубежом соотечественников и иностранных граждан, которые занимаются сохранением исторической памяти и выполнят условия конкурсного отбора", - добавляется в сообщении. Согласно предварительному списку, в пресс-конференции примут участие зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы" Ольга Занко, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов, а также представитель правительства Калининградской области и волонтёры.

https://ria.ru/20250116/ssha-1994075718.html

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россия, волонтеры победы, общество, день победы, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне