Проектам для добровольцев ко дню Победы дадут старт за 100 дней до 9 мая
"Волонтеры Победы" дадут старт ключевым проектам за 100 дней до 9 мая
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктивист Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"
Активист Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" 29 января, за 100 дней до празднования 80-летия Победы, дадут старт ключевым проектам для добровольцев, сохраняющих историческую память по всему миру, сообщается на официальном сайте may9.ru, посвященном празднованию этой знаменательной даты.
"Двадцать девятого января 2025 года – за сто дней до даты, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, – Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" совместно с партнёрскими организациями проведёт пресс-конференцию, на которой анонсирует начало регистрации на все проекты, связанные с памятным событием", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на протяжении десяти лет "Волонтёры Победы" объединяют сотни тысяч добровольцев, сохраняющих историческую память в России и за рубежом. Отмечается, что с 2015 года движение проводит Всероссийский конкурс "Послы Победы", финалисты которого приедут в Москву для соорганизации праздничных мероприятий 9 Мая и волонтёрского сопровождения парада Победы на Красной площади.
"Другой проект – "Внуки Победы. Калининград" – соберёт в столице Калининградской области потомков участников Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. В ходе пресс-конференции будут обозначены и возможности участия в других Всероссийских и международных событиях года 80-летия Победы для проживающих за рубежом соотечественников и иностранных граждан, которые занимаются сохранением исторической памяти и выполнят условия конкурсного отбора", - добавляется в сообщении.
Согласно предварительному списку, в пресс-конференции примут участие зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы" Ольга Занко, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов, а также представитель правительства Калининградской области и волонтёры.