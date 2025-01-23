Рейтинг@Mail.ru
Проектам для добровольцев ко дню Победы дадут старт за 100 дней до 9 мая - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:00 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/pobeda-1995193232.html
Проектам для добровольцев ко дню Победы дадут старт за 100 дней до 9 мая
Проектам для добровольцев ко дню Победы дадут старт за 100 дней до 9 мая - РИА Новости, 23.01.2025
Проектам для добровольцев ко дню Победы дадут старт за 100 дней до 9 мая
Участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" 29 января, за 100 дней до празднования 80-летия Победы, дадут старт ключевым проектам для... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:00:00+03:00
2025-01-23T18:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
волонтеры победы
общество
день победы
день победы. подготовка к празднику
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941932303_0:0:2698:1518_1920x0_80_0_0_2ad9121861e48fa96e704cfa2b3abace.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" 29 января, за 100 дней до празднования 80-летия Победы, дадут старт ключевым проектам для добровольцев, сохраняющих историческую память по всему миру, сообщается на официальном сайте may9.ru, посвященном празднованию этой знаменательной даты. "Двадцать девятого января 2025 года – за сто дней до даты, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, – Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" совместно с партнёрскими организациями проведёт пресс-конференцию, на которой анонсирует начало регистрации на все проекты, связанные с памятным событием", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на протяжении десяти лет "Волонтёры Победы" объединяют сотни тысяч добровольцев, сохраняющих историческую память в России и за рубежом. Отмечается, что с 2015 года движение проводит Всероссийский конкурс "Послы Победы", финалисты которого приедут в Москву для соорганизации праздничных мероприятий 9 Мая и волонтёрского сопровождения парада Победы на Красной площади. "Другой проект – "Внуки Победы. Калининград" – соберёт в столице Калининградской области потомков участников Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. В ходе пресс-конференции будут обозначены и возможности участия в других Всероссийских и международных событиях года 80-летия Победы для проживающих за рубежом соотечественников и иностранных граждан, которые занимаются сохранением исторической памяти и выполнят условия конкурсного отбора", - добавляется в сообщении. Согласно предварительному списку, в пресс-конференции примут участие зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы" Ольга Занко, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов, а также представитель правительства Калининградской области и волонтёры.
https://ria.ru/20250116/ssha-1994075718.html
https://ria.ru/20250116/newsweek-1994036040.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941932303_0:0:2698:2024_1920x0_80_0_0_679dcf6c3a86b30d80578252e2f32f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, волонтеры победы, общество, день победы, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Волонтеры Победы, Общество, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Проектам для добровольцев ко дню Победы дадут старт за 100 дней до 9 мая

"Волонтеры Победы" дадут старт ключевым проектам за 100 дней до 9 мая

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктивист Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"
Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Активист Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" 29 января, за 100 дней до празднования 80-летия Победы, дадут старт ключевым проектам для добровольцев, сохраняющих историческую память по всему миру, сообщается на официальном сайте may9.ru, посвященном празднованию этой знаменательной даты.
"Двадцать девятого января 2025 года – за сто дней до даты, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, – Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" совместно с партнёрскими организациями проведёт пресс-конференцию, на которой анонсирует начало регистрации на все проекты, связанные с памятным событием", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Кремле прокомментировали приглашения на празднование 80-летия Победы
16 января, 20:10
Подчеркивается, что на протяжении десяти лет "Волонтёры Победы" объединяют сотни тысяч добровольцев, сохраняющих историческую память в России и за рубежом. Отмечается, что с 2015 года движение проводит Всероссийский конкурс "Послы Победы", финалисты которого приедут в Москву для соорганизации праздничных мероприятий 9 Мая и волонтёрского сопровождения парада Победы на Красной площади.
"Другой проект – "Внуки Победы. Калининград" – соберёт в столице Калининградской области потомков участников Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. В ходе пресс-конференции будут обозначены и возможности участия в других Всероссийских и международных событиях года 80-летия Победы для проживающих за рубежом соотечественников и иностранных граждан, которые занимаются сохранением исторической памяти и выполнят условия конкурсного отбора", - добавляется в сообщении.
Согласно предварительному списку, в пресс-конференции примут участие зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы" Ольга Занко, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов, а также представитель правительства Калининградской области и волонтёры.
Штурмовики Су-25БМ на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Большой гость". СМИ раскрыли, кто может посетить парад Победы в Москве
16 января, 16:55
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВолонтеры ПобедыОбществоДень ПобедыДень Победы. Подготовка к празднику80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала