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НАТО маскирует перевозки солдат ВСУ под гражданские рейсы, заявил пленный - РИА Новости, 23.01.2025
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07:15 23.01.2025 (обновлено: 08:47 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/plennyy-1995067791.html
НАТО маскирует перевозки солдат ВСУ под гражданские рейсы, заявил пленный
НАТО маскирует перевозки солдат ВСУ под гражданские рейсы, заявил пленный - РИА Новости, 23.01.2025
НАТО маскирует перевозки солдат ВСУ под гражданские рейсы, заявил пленный
НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских военных на свои базы для обучения, заявил взятый в плен инспектор государственной пограничной службы... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:15:00+03:00
2025-01-23T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
нато
лондон
польша
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских военных на свои базы для обучения, заявил взятый в плен инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко, видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости. Пленный рассказал, как в числе других украинских военных оказался на базе Warcope.&quot;Пересекли границу (с Польшей. — Прим. ред.). Через час уже были в аэропорту Жешува, где мы ожидали посадки на борт Вооруженных сил Британии, (замаскированный. — Прим. ред.) под гражданский. Мы летели в Британию, под Лондон&quot;, — пояснил Бычко.Там военнослужащие ВСУ находились на хабе — логистическом центре Вооруженных сил Британии."Нам выдали одежду, каски, броню и отправили на учебный центр Warcope", — добавил пленный. По его словам, инструкторы НАТО на базе Warcope и в Ла-Куртине, готовя бойцов ВСУ, используют старые методы, не отвечающие реалиям современных конфликтов — это, в частности, касается использования беспилотников. Европейцы не понимают, как работать в новых условиях, отметил пленный. Обучение на базе Warcope представляло собой курс молодого бойца, добавил Бычко.
https://ria.ru/20250119/soldat-1994477332.html
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Пленный: "НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских военных на свои базы для обучения"
НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских военных на свои базы для обучения, рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник. Видео с его словами есть у РИА Новости.
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россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, нато, лондон, польша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Лондон, Польша, В мире
НАТО маскирует перевозки солдат ВСУ под гражданские рейсы, заявил пленный

Пленный Бычко: НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки солдат ВСУ

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских военных на свои базы для обучения, заявил взятый в плен инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко, видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости.

Шесть сотрудников госпогранслужбы Украины в канун Рождества сдались в плен на границе с Белгородской областью, сообщил ранее агентству источник в силовых структурах. В их числе оказался и Бычко, проходивший подготовку на британской военной базе Warcope в графстве Камбрия и в главном учебном центре сухопутных войск Франции Ла-Куртин.

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Пленный рассказал, как в числе других украинских военных оказался на базе Warcope.
«

"Пересекли границу (с Польшей. — Прим. ред.). Через час уже были в аэропорту Жешува, где мы ожидали посадки на борт Вооруженных сил Британии, (замаскированный. — Прим. ред.) под гражданский. Мы летели в Британию, под Лондон", — пояснил Бычко.

Там военнослужащие ВСУ находились на хабе — логистическом центре Вооруженных сил Британии.
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"Нам выдали одежду, каски, броню и отправили на учебный центр Warcope", — добавил пленный.
По его словам, инструкторы НАТО на базе Warcope и в Ла-Куртине, готовя бойцов ВСУ, используют старые методы, не отвечающие реалиям современных конфликтов — это, в частности, касается использования беспилотников. Европейцы не понимают, как работать в новых условиях, отметил пленный.
Обучение на базе Warcope представляло собой курс молодого бойца, добавил Бычко.
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