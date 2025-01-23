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"План стойкости" Зеленского сломался, заявил депутат Рады - РИА Новости, 23.01.2025
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13:01 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/plan-1995114439.html
"План стойкости" Зеленского сломался, заявил депутат Рады
"План стойкости" Зеленского сломался, заявил депутат Рады - РИА Новости, 23.01.2025
"План стойкости" Зеленского сломался, заявил депутат Рады
Представленный Владимиром Зеленским так называемый "план стойкости" Украины сломался, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Представленный Владимиром Зеленским так называемый "план стойкости" Украины сломался, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Зеленский 20 ноября в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти. "План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Зеленский обещал в конце декабря представить полный вариант документа, однако этого так и не было сделано. "Так государство не может работать. Ну, пообещал ты этот план - покажи его. Покажи эти приложения. Пусть там будет полная ерунда написана, но вы должны это сделать. Хоть формально", - добавил Гончаренко*.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
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украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, мария захарова, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, В мире
"План стойкости" Зеленского сломался, заявил депутат Рады

Депутат Рады Гончаренко: представленный Зеленским "план стойкости" сломался

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Представленный Владимиром Зеленским так называемый "план стойкости" Украины сломался, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)
Зеленский 20 ноября в обстановке секретности представил в Раде некий "план стойкости" Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый план Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения власти.
"План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Зеленский обещал в конце декабря представить полный вариант документа, однако этого так и не было сделано. "Так государство не может работать. Ну, пообещал ты этот план - покажи его. Покажи эти приложения. Пусть там будет полная ерунда написана, но вы должны это сделать. Хоть формально", - добавил Гончаренко*.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Зеленский вскрыл свой последний козырь
Вчера, 08:00
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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