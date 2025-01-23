https://ria.ru/20250123/peskov-1995125509.html
Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации
Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации - РИА Новости, 23.01.2025
Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал вопрос журналистов о материале агентства Reuters, которое со ссылкой на источники... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:55:00+03:00
2025-01-23T13:55:00+03:00
2025-01-23T14:34:00+03:00
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украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал вопрос журналистов о материале агентства Reuters, которое со ссылкой на источники сообщило, что президент якобы считает цели специальной военной операции на Украине выполненными. "Нет, не могу прокомментировать, я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать", — сказал он. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт можно разрешить "легким или сложным путем". Он указал на необходимость как можно скорее договориться с Россией об урегулировании и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении экспортируемых в Соединенные Штаты из России товаров.
https://ria.ru/20250116/peskov-1994003936.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации
Песков не стал комментировать публикацию Reuters о достижении целей спецоперации