https://ria.ru/20250123/peskov-1995125509.html

Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации

Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации - РИА Новости, 23.01.2025

Песков не стал комментировать статью Reuters о целях спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал вопрос журналистов о материале агентства Reuters, которое со ссылкой на источники... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:55:00+03:00

2025-01-23T13:55:00+03:00

2025-01-23T14:34:00+03:00

россия

сша

украина

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал вопрос журналистов о материале агентства Reuters, которое со ссылкой на источники сообщило, что президент якобы считает цели специальной военной операции на Украине выполненными. "Нет, не могу прокомментировать, я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать", — сказал он. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт можно разрешить "легким или сложным путем". Он указал на необходимость как можно скорее договориться с Россией об урегулировании и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении экспортируемых в Соединенные Штаты из России товаров.

https://ria.ru/20250116/peskov-1994003936.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп