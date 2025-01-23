https://ria.ru/20250123/peskov-1995118725.html

Песков рассказал о работе Агентства стратегических инициатив

Песков рассказал о работе Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 23.01.2025

Песков рассказал о работе Агентства стратегических инициатив

Агентство стратегических инициатив задействовано во многих социально-экономических процессах России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:21:00+03:00

2025-01-23T13:21:00+03:00

2025-01-23T13:21:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

воздушно-космические силы россии

экономика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив задействовано во многих социально-экономических процессах России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. "Это тоже детище президента, которое активно задействовано во многих социально-экономических процессах нашей страны. Востребованное агентство, авторитетное агентство, которое играет заметную и важную роль", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240522/putin-1947717183.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, воздушно-космические силы россии, экономика