https://ria.ru/20250123/peskov-1995118725.html
Песков рассказал о работе Агентства стратегических инициатив
Песков рассказал о работе Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 23.01.2025
Песков рассказал о работе Агентства стратегических инициатив
Агентство стратегических инициатив задействовано во многих социально-экономических процессах России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:21:00+03:00
2025-01-23T13:21:00+03:00
2025-01-23T13:21:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
воздушно-космические силы россии
экономика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив задействовано во многих социально-экономических процессах России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. "Это тоже детище президента, которое активно задействовано во многих социально-экономических процессах нашей страны. Востребованное агентство, авторитетное агентство, которое играет заметную и важную роль", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240522/putin-1947717183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, воздушно-космические силы россии, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Экономика
Песков рассказал о работе Агентства стратегических инициатив
Песков отметил участие АСИ во многих социально-экономических процессах