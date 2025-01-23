Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о прочности российской экономики - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/peskov-1995113433.html
Песков рассказал о прочности российской экономики
Песков рассказал о прочности российской экономики - РИА Новости, 23.01.2025
Песков рассказал о прочности российской экономики
Запас прочности экономики России позволяет не только удовлетворять военные и социальные потребности, но и проводить индексацию ряда выплат, заявил... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:58:00+03:00
2025-01-23T12:58:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149660/05/1496600510_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_52a309bcbfec4c7ac4404e6a7c48077f.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Запас прочности экономики России позволяет не только удовлетворять военные и социальные потребности, но и проводить индексацию ряда выплат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главное - запас прочности нашей экономики позволяет удовлетворять не только все военные требования, не только вопросы социального обеспечения государства, - мы по Конституции социальное государство, - но также с учетом инфляции (этот запас позволяет - ред.) производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250122/putin-1995017395.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149660/05/1496600510_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_bf4a057201dc6767ecee7765bdf7cb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о прочности российской экономики

Песков: запас прочности экономики позволяет индексировать ряд выплат

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Запас прочности экономики России позволяет не только удовлетворять военные и социальные потребности, но и проводить индексацию ряда выплат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное - запас прочности нашей экономики позволяет удовлетворять не только все военные требования, не только вопросы социального обеспечения государства, - мы по Конституции социальное государство, - но также с учетом инфляции (этот запас позволяет - ред.) производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Путин дал правительству поручения по индексации пенсий
22 января, 17:29
 
ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала