https://ria.ru/20250123/peskov-1995113433.html
Песков рассказал о прочности российской экономики
Песков рассказал о прочности российской экономики - РИА Новости, 23.01.2025
Песков рассказал о прочности российской экономики
Запас прочности экономики России позволяет не только удовлетворять военные и социальные потребности, но и проводить индексацию ряда выплат, заявил... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:58:00+03:00
2025-01-23T12:58:00+03:00
2025-01-23T12:58:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149660/05/1496600510_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_52a309bcbfec4c7ac4404e6a7c48077f.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Запас прочности экономики России позволяет не только удовлетворять военные и социальные потребности, но и проводить индексацию ряда выплат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главное - запас прочности нашей экономики позволяет удовлетворять не только все военные требования, не только вопросы социального обеспечения государства, - мы по Конституции социальное государство, - но также с учетом инфляции (этот запас позволяет - ред.) производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250122/putin-1995017395.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149660/05/1496600510_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_bf4a057201dc6767ecee7765bdf7cb83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о прочности российской экономики
Песков: запас прочности экономики позволяет индексировать ряд выплат