https://ria.ru/20250123/peskov-1995113433.html

Песков рассказал о прочности российской экономики

Песков рассказал о прочности российской экономики - РИА Новости, 23.01.2025

Песков рассказал о прочности российской экономики

Запас прочности экономики России позволяет не только удовлетворять военные и социальные потребности, но и проводить индексацию ряда выплат, заявил... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:58:00+03:00

2025-01-23T12:58:00+03:00

2025-01-23T12:58:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Запас прочности экономики России позволяет не только удовлетворять военные и социальные потребности, но и проводить индексацию ряда выплат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главное - запас прочности нашей экономики позволяет удовлетворять не только все военные требования, не только вопросы социального обеспечения государства, - мы по Конституции социальное государство, - но также с учетом инфляции (этот запас позволяет - ред.) производить необходимую своевременную индексацию целого ряда параметров", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250122/putin-1995017395.html

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2025

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экономика, россия, дмитрий песков