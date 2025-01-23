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Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой - РИА Новости, 23.01.2025
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12:46 23.01.2025 (обновлено: 12:57 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/peskov-1995111598.html
Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой
Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой - РИА Новости, 23.01.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой
Информация президента США Дональда Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:46:00+03:00
2025-01-23T12:57:00+03:00
в мире
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ссср
дональд трамп
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Информация президента США Дональда Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней. "Мы расцениваем ее как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление американского лидера. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
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в мире, россия, сша, ссср, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, СССР, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой

Песков сравнил слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой с данными историков

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Информация президента США Дональда Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней.
«
"Мы расцениваем ее как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление американского лидера.
Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
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В миреРоссияСШАСССРДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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