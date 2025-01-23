https://ria.ru/20250123/peskov-1995111598.html
Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой
Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой - РИА Новости, 23.01.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой
Информация президента США Дональда Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:46:00+03:00
2025-01-23T12:46:00+03:00
2025-01-23T12:57:00+03:00
в мире
россия
сша
ссср
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150529/99/1505299916_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2102862960a8ac180823b5e41e313ad.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Информация президента США Дональда Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней. "Мы расцениваем ее как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление американского лидера. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995109409.html
россия
сша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150529/99/1505299916_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_3d6356d0252b473c1c911ce2aa5736ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, ссср, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, СССР, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой
Песков сравнил слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой с данными историков