https://ria.ru/20250123/peskov-1995111598.html

Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой

Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой - РИА Новости, 23.01.2025

Песков прокомментировал слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой

Информация президента США Дональда Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:46:00+03:00

2025-01-23T12:46:00+03:00

2025-01-23T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Информация президента США Дональда Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней. "Мы расцениваем ее как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление американского лидера. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995109409.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, ссср, дональд трамп, дмитрий песков