https://ria.ru/20250123/peskov-1995110103.html

СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом, заявили в Кремле

СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.01.2025

СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом, заявили в Кремле

Самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней."Главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом заплатила наша страна, Советский Союз", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают это заявление Трампа.Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html

https://ria.ru/20250123/voyna-1995093991.html

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ссср, дональд трамп, дмитрий песков, россия, владимир путин, сша, в мире