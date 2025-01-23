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СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.01.2025
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12:37 23.01.2025 (обновлено: 12:42 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/peskov-1995110103.html
СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом, заявили в Кремле
СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.01.2025
СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом, заявили в Кремле
Самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:37:00+03:00
2025-01-23T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней."Главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом заплатила наша страна, Советский Союз", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают это заявление Трампа.Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20250122/mizulina-1995049058.html
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ссср, дональд трамп, дмитрий песков, россия, владимир путин, сша, в мире
СССР, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, США, В мире
СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом, заявили в Кремле

Песков: СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне
22 января, 22:42
"Главную тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом заплатила наша страна, Советский Союз", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают это заявление Трампа.
Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Крыму прокомментировали слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
Вчера, 11:03
 
СССРДональд ТрампДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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