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Песков напомнил, что Трампу раньше нравились санкционные методы - РИА Новости, 23.01.2025
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12:36 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108597.html
Песков напомнил, что Трампу раньше нравились санкционные методы
Песков напомнил, что Трампу раньше нравились санкционные методы - РИА Новости, 23.01.2025
Песков напомнил, что Трампу раньше нравились санкционные методы
Санкционные методы нравились президенту США Дональду Трампу в ходе его первого президентского срока, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:36:00+03:00
2025-01-23T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Санкционные методы нравились президенту США Дональду Трампу в ходе его первого президентского срока, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее в среду Трамп заявил, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "Вы знаете, особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новые заявления Трампа о санкционной политике по отношению к России.
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Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков напомнил, что Трампу раньше нравились санкционные методы

Песков: Трампу нравились санкционные методы во время первого срока президентства

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Санкционные методы нравились президенту США Дональду Трампу в ходе его первого президентского срока, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в среду Трамп заявил, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
"Вы знаете, особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новые заявления Трампа о санкционной политике по отношению к России.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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