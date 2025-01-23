https://ria.ru/20250123/peskov-1995108597.html

Песков напомнил, что Трампу раньше нравились санкционные методы

Песков напомнил, что Трампу раньше нравились санкционные методы - РИА Новости, 23.01.2025

Песков напомнил, что Трампу раньше нравились санкционные методы

Санкционные методы нравились президенту США Дональду Трампу в ходе его первого президентского срока, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:36:00+03:00

2025-01-23T12:36:00+03:00

2025-01-23T12:36:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Санкционные методы нравились президенту США Дональду Трампу в ходе его первого президентского срока, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее в среду Трамп заявил, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. "Вы знаете, особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новые заявления Трампа о санкционной политике по отношению к России.

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россия

сша

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Варвара Скокшина

россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, в мире