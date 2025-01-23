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Песков выразил надежду, что в США разделят радость от годовщины Победы
Песков выразил надежду, что в США разделят радость от годовщины Победы - РИА Новости, 23.01.2025
Песков выразил надежду, что в США разделят радость от годовщины Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что граждане США и президент США Дональд Трамп разделят с Россией радость... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:35:00+03:00
2025-01-23T12:35:00+03:00
2025-01-23T12:47:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что граждане США и президент США Дональд Трамп разделят с Россией радость празднования 80-й годовщины Победы.В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней."Мы всегда будем помнить и никогда не забудем о помощи Соединенных Штатов в условиях Великой Отечественной войны. И надеемся, что американцы и президент Трамп разделят радость празднования 80-й годовщины Победы", - сказал Песков журналистам.
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Песков выразил надежду, что в США разделят радость от годовщины Победы
Песков: Москва надеется, что США разделят радость празднования годовщины Победы