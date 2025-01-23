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Песков выразил надежду, что в США разделят радость от годовщины Победы - РИА Новости, 23.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:35 23.01.2025 (обновлено: 12:47 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108498.html
Песков выразил надежду, что в США разделят радость от годовщины Победы
Песков выразил надежду, что в США разделят радость от годовщины Победы - РИА Новости, 23.01.2025
Песков выразил надежду, что в США разделят радость от годовщины Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что граждане США и президент США Дональд Трамп разделят с Россией радость... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:35:00+03:00
2025-01-23T12:47:00+03:00
сша
москва
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что граждане США и президент США Дональд Трамп разделят с Россией радость празднования 80-й годовщины Победы.В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней."Мы всегда будем помнить и никогда не забудем о помощи Соединенных Штатов в условиях Великой Отечественной войны. И надеемся, что американцы и президент Трамп разделят радость празднования 80-й годовщины Победы", - сказал Песков журналистам.
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сша, москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, дмитрий песков, день победы, дональд трамп
США, Москва, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Дмитрий Песков, День Победы, Дональд Трамп
Песков выразил надежду, что в США разделят радость от годовщины Победы

Песков: Москва надеется, что США разделят радость празднования годовщины Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что граждане США и президент США Дональд Трамп разделят с Россией радость празднования 80-й годовщины Победы.
В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней.
"Мы всегда будем помнить и никогда не забудем о помощи Соединенных Штатов в условиях Великой Отечественной войны. И надеемся, что американцы и президент Трамп разделят радость празднования 80-й годовщины Победы", - сказал Песков журналистам.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСШАМоскваРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреДмитрий ПесковДень ПобедыДональд Трамп
 
 
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