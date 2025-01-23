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Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина - РИА Новости, 23.01.2025
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12:35 23.01.2025 (обновлено: 13:05 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108406.html
Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина
Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина - РИА Новости, 23.01.2025
Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль может рассмотреть блогера Лекса Фридмана в качестве интервьюера главы РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:35:00+03:00
2025-01-23T13:05:00+03:00
дмитрий песков
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль может рассмотреть блогера Лекса Фридмана в качестве интервьюера главы РФ Владимира Путина, но точных договоренностей с ним нет.Ранее американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Путина."Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом, он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных. По крайней мере, он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту. Но пока каких-то точных договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, политика
Дмитрий Песков, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Политика
Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина

Песков: Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на Покровский собор
Вид на Покровский собор - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль может рассмотреть блогера Лекса Фридмана в качестве интервьюера главы РФ Владимира Путина, но точных договоренностей с ним нет.
Ранее американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Путина.
"Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом, он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных. По крайней мере, он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту. Но пока каких-то точных договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков журналистам.
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