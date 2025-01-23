https://ria.ru/20250123/peskov-1995108406.html

Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина

Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина - РИА Новости, 23.01.2025

Кремль может рассмотреть блогера Фридмана в качестве интервьюера Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль может рассмотреть блогера Лекса Фридмана в качестве интервьюера главы РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:35:00+03:00

2025-01-23T12:35:00+03:00

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дмитрий песков

россия

москва

владимир зеленский

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль может рассмотреть блогера Лекса Фридмана в качестве интервьюера главы РФ Владимира Путина, но точных договоренностей с ним нет.Ранее американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Путина."Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом, он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных. По крайней мере, он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту. Но пока каких-то точных договоренностей на этот счет нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995109409.html

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дмитрий песков, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, политика