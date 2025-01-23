https://ria.ru/20250123/peskov-1995108237.html

Песков заявил о готовности России к равноправному диалогу с США

Песков заявил о готовности России к равноправному диалогу с США - РИА Новости, 23.01.2025

Песков заявил о готовности России к равноправному диалогу с США

РФ готова к равноправному диалогу с США, Москва ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:34:00+03:00

2025-01-23T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. РФ готова к равноправному диалогу с США, Москва ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в среду Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты."Мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы, мы остаёмся готовы к диалогу, об этом президент (Владимир) Путин неоднократно говорил. К равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу - этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытность первого президентства Трампа, и ждём сигналов, ждём сигналов, которых пока не поступало", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новые заявления Трампа о санкционной политике по отношению к России.

https://ria.ru/20250121/rossija-1994827541.html

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сша, россия, москва, дмитрий песков, в мире