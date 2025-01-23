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Песков прокомментировал слова Трампа о роли СССР во Второй мировой - РИА Новости, 23.01.2025
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12:34 23.01.2025 (обновлено: 12:47 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108104.html
Песков прокомментировал слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
Песков прокомментировал слова Трампа о роли СССР во Второй мировой - РИА Новости, 23.01.2025
Песков прокомментировал слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
Москва не согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй Мировой войне, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:34:00+03:00
2025-01-23T12:47:00+03:00
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва не согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй Мировой войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней."В данном случае вы отметили тему, по которой, наверное, можно не согласиться с господином президентом при всём уважении. Давайте всё-таки не забывать, президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают это заявление Трампа.Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20250123/voyna-1995093991.html
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москва, в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Москва, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал слова Трампа о роли СССР во Второй мировой

Песков: Москва не согласна со словами Трампа о помощи России во Второй мировой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва не согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй Мировой войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв почти 60 миллионов жизней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Крыму прокомментировали слова Трампа о роли СССР во Второй мировой
Вчера, 11:03
"В данном случае вы отметили тему, по которой, наверное, можно не согласиться с господином президентом при всём уважении. Давайте всё-таки не забывать, президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают это заявление Трампа.
Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи России" во Второй мировой войне
22 января, 22:42
 
МоскваВ миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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