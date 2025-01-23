https://ria.ru/20250123/peskov-1995107879.html
Песков объяснил решение Путина поздравить Трампа со вступлением в должность
Песков объяснил решение Путина поздравить Трампа со вступлением в должность - РИА Новости, 23.01.2025
Песков объяснил решение Путина поздравить Трампа со вступлением в должность
Президент России Владимир Путин решил поздравить Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, потому что посчитал это целесообразным, сообщил... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:33:00+03:00
2025-01-23T12:33:00+03:00
2025-01-23T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решил поздравить Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, потому что посчитал это целесообразным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он же его поздравил со вступлением в должность. После победы не было же никаких поздравлений. Президент посчитал это целесообразным", - сказал Песков журналистам
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108237.html
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков объяснил решение Путина поздравить Трампа со вступлением в должность
Песков: Путин посчитал целесообразным поздравить Трампа с инаугурацией