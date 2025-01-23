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Песков: блогер Фридман связывался с Москвой по поводу интервью с Путиным
Песков: блогер Фридман связывался с Москвой по поводу интервью с Путиным - РИА Новости, 23.01.2025
Песков: блогер Фридман связывался с Москвой по поводу интервью с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский блогер Лекс Фридман контактировал с Москвой по вопросу возможного интервью с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом, он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных", - сказал Песков журналистам.Ранее американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
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москва, владимир путин, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, в мире
Москва, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, В мире
Песков: блогер Фридман связывался с Москвой по поводу интервью с Путиным
Песков: блогер Лекс Фридман связывался с Москвой по поводу интервью с Путиным